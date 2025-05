Multas por xingamentos são reduzidas após reação negativa de pilotos de Fórmula 1

A- A+

A entidade que regulamenta a Fórmula 1 reduziu as penalidades para pilotos que usam palavrões após as novas regras de má conduta terem gerado reações negativas.



O código atualizado, anunciado nesta quarta-feira, reduz a multa por xingamentos para cinco mil euros (algo em torno de R$ 31 mil), com a primeira infração suspensa. A regra se aplicará a eventos "controlados", como coletivas de imprensa - e não durante as corridas.



"Como ex-piloto de rali, conheço em primeira mão a gama de emoções enfrentadas durante uma competição", disse o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, no anúncio antes do Grande Prêmio da Emília-Romanha, que será realizado neste fim de semana.





Ben Sulayem sinalizou antes do Grande Prêmio de Miami que mudanças seriam feitas nas penalidades por má conduta, que foram instituídas para 2025, a fim de permitir multas e suspensões maiores para pilotos que xingam repetidamente.



Pilotos de F1 e outros nos diversos eventos regulamentados pela FIA reagiram negativamente, levando ao que Ben Sulayem chamou de "uma revisão abrangente e colaborativa".



Esta repressão aos palavrões teve no ano passado o ponto da crise envolvendo as duas partes. Charles Leclerc e Max Verstappen foram alvos de punição. O ferrarista teve de pagar uma multa estipulada enquanto o holandês da Red Bull foi convidado a prestar serviços comunitários.

