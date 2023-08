Mundial de Basquete: Estados Unidos apostam em Steve Kerr e garotada; veja raio-x e análise

A- A+

Casa da NBA e maior potência do mundo no basquete, os Estados Unidos não estão acostumados a perder no esporte. A sétima colocação no Mundial de Pequim, em 2019, com um time completamente alternativo, gerou críticas no país e levou a uma seleção mais forte nos Jogos Olímpicos de Tóquio, três anos depois — que terminou com o ouro sobre a antes algoz França.



Neste Mundial, os americanos voltam a escalar uma equipe longe da força total, mas com jovens talentos significativos e o técnico do lendário time do Golden State Warriors. A seleção americana estreia neste sábado, às 9h40, contra a Nova Zelândia, na Mall of Asia Arena, em Manila, nas Filipinas.

O técnico Steve Kerr (com o auxiliar Erik Spoelstra, vice-campeão da NBA com o Miami Heat na última temporada) substitui Gregg Popovich na missão de recuperar a hegemonia e conquistar o sexto troféu. Antes da decepção de 2019, quando caíram para os franceses, os americanos vinham de dois títulos mundiais seguidos. São os maiores vencedores do torneio, com cinco títulos, ao lado de Sérvia/Iugoslávia.

Na equipe estão Paolo Banchero (Orlando Magic) e Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), eleitos Calouro e Defensor do Ano, respectivamente, da última temporada da NBA. Se juntam a eles jovens de muito talento e destaques da última temporada como Anthony Edwards (Minnesotta Timberwolves) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers). Mais experientes, Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Josh Hart (New York Knicks), Jalen Brunson (New York Knicks), Brandom Ingram (New Orleans Pelicans) e Austin Reaves (Los Angeles Lakers) são outros nomes importantes.

Pela proposta tática de Kerr, é de se esperar que a equipe seja rápida, versátil e capaz de arremessar rápido. As sempre naturais dificuldades da troca do basquete de NBA para o da Fiba (mais físico e permissivo quanto ao posicionamento no garrafão) devem aparecer, mas tendem a ser superadas rapidamente.



— Os Estados Unidos não vão com a força máxima, mas são um time extremamente competitivo. É uma equipe que não perdeu em seus amistosos preparatórios e tem o Anthony Edwards pintando como principal jogador. É uma seleção muito atlética com ótimos defensores, como o Jaren Jackson Jr, atual melhor defensor da NBA, e jogadores de impacto como o Jalen Brunson, que fez uma baita temporada com os Knicks. Além da experiência do treinador Steve Kerr. São os favoritos para o título, mas não digo que não têm adversários nesta disputa. É a regra Fiba e há outras seleções boas que podem desbancar os americanos nos jogos eliminatórios que são partidas únicas — analisa Guilherme Giovannoni, comentarista da ESPN.

Na preparação, os americanos venceram todos os amistosos que disputaram, contra equipes de peso: Porto Rico, Eslovênia, Espanha, Grécia e Alemanha. Contra os alemães, Anthony Edwards marcou incríveis 34 pontos.

"Nossa maior preocupação são os turnovers (perda da posse da bola) e os rebotes. Se igualarmos a posse, temos chance com qualquer um. O jeito de nos vencer é ganhando mais posses e forçando turnovers. Ainda não estamos polidos nesse sentido e eles (o elenco) sabem disso", analisou Kerr, com sinceridade, nesta semana.

O grupo

O grupo C tem, além dos americanos, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia. Mesmo sem Giannis Antetokounmpo, os gregos devem ser as maiores ameaças aos comandados de Steve Kerr. A expectativa é de primeira colocação sem sustos.

Jogos

Estados Unidos x Nova Zelândia - 26/8 (sábado), 9h40 - Manila, Filipinas

Grécia x Estados Unidos - 28/8 (segunda-feira), 9h40 - Manila, Filipinas

Estados Unidos x Jordânia - 30/8 (quarta-feira), 5h40 - Manila, Filipinas

Elenco

Armadores

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) - 23 anos - 1,96m

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) - 22 anos - 1,93m

Jalen Brunson (New York Knicks) - 26 anos - 1,88m

Austin Reaves (Los Angeles Lakers) - 25 anos - 1,96m

Alas

Mikal Bridges (Brooklyn Nets) - 26 anos - 1,98m

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) - 25 anos - 2,03m

Josh Hart (New York Knicks) - 28 anos - 1,93m

Pivôs

Cameron Johnson (Brooklyn Nets) - 27 anos - 2,03m

Paolo Banchero (Orlando Magic) - 20 anos - 2,08m

Bobby Portis (Milwaukee Bucks) - 28 anos - 2,11m

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) - 23 anos - 2,08m

Walker Kessler (Utah Jazz) - 22 anos - 2,13m

Provável quinteto titular

Anthony Edwards, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Brandon Ingram e Jaren Jackson Jr.

