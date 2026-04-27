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Fifa Mundial de Clubes 2029: Fifa lança ranking de classificação; confira posição do seu time Até o momento, cinco equipes já estão confirmadas na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório

A Fifa deu mais um passo na organização do Mundial de Clubes 2029 ao divulgar o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. A lista permite acompanhar, ao longo do ciclo, quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no torneio.

Até o momento, cinco equipes já estão confirmadas na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório.

Os primeiros classificados são os campeões das principais competições de cada confederação entre 2025 e 2028. São eles:

- Paris Saint-Germain (Europa)

- Al-Ahli (Ásia)

- Pyramids FC (África)

- Flamengo (América do Sul)

- Cruz Azul (América do Norte, Central e Caribe)

Um detalhe importante envolve o futebol asiático: o Al-Ahli conquistou recentemente o bicampeonato continental, o que faz com que uma das vagas da Ásia passe obrigatoriamente a ser preenchida via ranking - abrindo disputa entre outros clubes da confederação.

COMO FUNCIONA O RANKING DA FIFA

O sistema de pontuação leva em consideração exclusivamente o desempenho dos clubes na principal competição continental de cada confederação entre 2025 e 2028.

A LÓGICA É DIRETA:

- 3 pontos por vitória

- 1 ponto por empate

- 3 pontos de bônus por avançar de fase

Ou seja, quanto mais longe um clube avança em torneios como a Libertadores ou a Champions League, maior será sua pontuação acumulada.

AJUSTE ESPECÍFICO NA EUROPA

A Champions League passou por mudanças de formato, o que exigiu uma adaptação no cálculo do ranking. Como algumas equipes disputam uma fase extra de playoffs antes das oitavas, a Fifa criou um mecanismo de compensação.

Clubes que avançam diretamente às oitavas recebem um bônus equivalente ao máximo de pontos que poderiam ser obtidos nessa fase preliminar, garantindo equilíbrio entre os participantes e evitando distorções na classificação.

O Brasil aparece com forte presença no ranking divulgado pela Fifa, com vários clubes bem posicionados na disputa por vaga no Mundial de 2029.

VEJA A POSIÇÃO DOS CLUBES BRASILEIROS

1º. Palmeiras

2º. Flamengo

6º. São Paulo

10º. Botafogo

15º. Internacional

18º. Fortaleza

24º. Bahia

26º. Corinthians

38º. Cruzeiro

41º. Mirassol

43º. Fluminense

Vale mencionar que o ranking não é atualizado em tempo real, passando por validações após cada rodada das competições continentais. Isso significa que a classificação tende a sofrer mudanças ao longo do ciclo.

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