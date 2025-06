A- A+

Futebol Internacional Copa do Mundo de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos dos brasileiros desta segunda Entre os confrontos, Botafogo enfrenta Atlético de Madrid e Palmeiras pega o Inter Miami

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa inicia, nesta segunda-feira (22), a última rodada da fase de grupos. Dois dos representantes brasileiros na competição, Botafogo e Palmeiras buscam assegurar suas vagas no mata-mata.

Alvinegro

Às 16h, no lendário Rose Bowl Stadium, em Pasadena, na Califórnia, o Botafogo encara o Atlético de Madrid pelo Grupo B. Embalado pela vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, o Fogão pode perder por até dois gols de diferença.

O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores tem seis pontos e saldo positivo de dois. Mesmo em caso de derrota para a equipe espanhola, o time carioca, neste caso, provavelmente avançaria na segunda posição, já que o PSG enfrenta o Seattle Sounders no mesmo horário no Seattle Field. O time de Paris e o Atlético somam seis pontos, mas os franceses levam vantagem nos critérios de desempate. O Seattle está zerado e deve ser presa fácil diante dos franceses.

O técnico Renato Paiva deve manter a equipe que iniciou o jogo com o PSG, com o experiente Allan entre os titulares, na vaga de Mastriani. A trinca de volantes usada para neutralizar o forte meio-campo parisiense deve enfrentar um adversário ávido por vencer a batalha pelo controle territorial.

"Os jogadores sabem que ainda temos uma partida e um resultado para alcançarmos nosso primeiro objetivo que é a classificação. Por isso, temos de manter os pés no chão", afirmou o técnico logo após o 1 a 0 sobre os franceses.

Atlético de Madrid x Botafogo - saiba onde asssitir

Local: Rose Bowl Stadium, em Pasadena

Horário: 16 horas (de Brasília)

Transmissão: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube), Prime Video (streaming) e TV Globo (aberta)

Verdão

Um pouco mais tarde, às 22h, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida, o Palmeiras mede forças contra o time da casa, o Inter Miami, dos astros Lionel Messi e Luis Suárez. Líder do Grupo A, um empate já será o suficiente para garantir o Porco na próxima fase.

Empatados com quatro pontos, Palmeiras e Inter Miami chegam na última rodada em uma situação confortável - o empate basta para ambos -, a equipe palmeirense está à frente devido o critério de saldo de gols. Também empatados, mas com um ponto, Porto e Al Ahly, do Egito, chegam em situação complicada.

Vivendo um momento leve desde a chegada nos Estados Unidos, o técnico Abel Ferreira indicou que é provável que aceite a extensão de contrato proposta pela presidente Leila Pereira.

"Tudo indica que sim", afirmou o técnico, quando perguntado se vai seguir no clube do qual se tornou o treinador com mais conquistas na história. Ele falou rápido sobre a possibilidade de ampliar seu vínculo porque este momento, avalia, não é o ideal para discutir o assunto.

"A Leila falou muito bem, vamos ter tempo para sentar e conversar sobre isso", ressaltou. "O momento é de estar completamente focados no Mundial. O mais importante é desfrutar do que vemos da nossa torcida e levar para campo essa energia que contagia os nosso jogadores."

O treinador confirmou que Aníbal Moreno, com edema na coxa direita, não joga. O provável substituto é o uruguaio Emi Martínez. Também indicou que dará oportunidades para atletas que ainda não puderam jogar a competição ou jogaram poucos minutos e brincou sobre a estratégia que desenhou para parar Messi.

"Só se os jogadores do Inter Miami não passarem a bola pra ele", brincou. "É uma oportunidade, um desafio. Uma das maiores figuras da história do futebol."



Inter Miami x Palmeiras

Local: Hard Rock Stadium, em Miami

Horário: 22 horas (de Brasília)

Transmissão: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube), Prime Video (streaming) e TV Globo (aberta)

