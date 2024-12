Mundial de Clubes de 2025: Estêvão revela que fará pedido especial para Messi

A- A+

O atacante Estêvão está ansioso para enfrentar o astro Lionel Messi no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo ano.

O Palmeiras caiu no grupo do Inter Miami, time do jogador argentino, no novo torneio do calendário do futebol internacional. O jogo entre o Palmeiras e a equipe norte-americana acontece no dia 23 de junho de 2025, em Miami. O duelo será válido pela terceira rodada do Grupo A do Mundial.

"Na hora que a gente caiu no grupo dele, eu nem acreditei que vou enfrentar meu maior ídolo. Um cara que é uma referência dentro e fora de campo para mim. Vai ser um momento especial, não só para mim, mas para todos os palmeirenses, os jogadores. Acho que vai ser muito importante", afirmou Estêvão, em entrevista à ESPN.

Estêvão admitiu que fará um pedido especial para o craque argentino. "Vou pedir a camisa dele! Quem sabe fazer um gol, ganhar o jogo.... Acho que é o mais importante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", continuou.

Ao se destacar nas categorias de base, Estêvão recebeu o apelido de "Messinho". O atacante do Palmeiras, porém, prefere ser chamado pelo próprio nome.

"Desde pequeno, ser chamado de Messinho, confesso que não gosto. Desde os dez anos, na base do Cruzeiro. Não gosto de comparações. Para quem não sabe lidar, atrapalha bastante. Com 17 anos, não tenho tempo a perder ouvindo críticas. Quero ser feliz, amo jogar futebol, quero desfrutar ao máximo. Eu sendo Estêvão está muito bom", encerrou o jovem do Palmeiras.



Veja também

Futebol Santa Cruz: após cancelamento do jogo-treino com o ASA, Tricolor enfrentará time sub-20