COPA DO MUNDO DE CLUBES Mundial de Clubes: Palmeiras e Botafogo estreiam neste domingo (15); veja horários e onde assistir Competição reúne gigantes do futebol mundial; veja informações e onde assistir ao vivo aos confrontos deste domingo nos Estados Unidos

O Mundial de Clubes 2025 começa com tudo neste domingo (15), nos Estados Unidos, e promete grandes duelo logo na primeira rodada.

Quatro partidas movimentam a competição hoje, com destaque para a estreia de dois representantes brasileiros: Palmeiras e Botafogo, campeões da Libertadores nas edições de 2021 e 2024, respectivamente.

Além dos clubes brasileiros, o dia também marca a estreia de potências do futebol europeu, como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

Veja abaixo a programação completa dos jogos deste domingo, os locais das partidas e onde assistir:

A primeira partida do dia acontece às 13h, quando o Bayern de Munique enfrenta o Auckland City, da Nova Zelândia, pelo Grupo C. O confronto será disputado no TQL Stadium, em Cincinnati, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN.

Na sequência, às 16h, o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA, encara o Atlético de Madrid pelo Grupo B. A partida acontece no lendário Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, com transmissão também pela TV Globo, SporTV, CazéTV, Disney+ e DAZN.

O Palmeiras será o primeiro clube brasileiro a estrear na competição. Às 19h, o Verdão entra em campo para enfrentar o Porto, de Portugal, em partida válida pelo Grupo A. O duelo será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey — palco que também receberá a final do torneio. A transmissão será feita pela TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN.

Fechando a programação do dia, o Botafogo encara o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, às 23h, pelo Grupo D. O confronto será realizado no Lumen Field, em Seattle, com transmissão pela Disney+, TV Globo, CazéTV e DAZN.

Mundial de Clubes 2025



O torneio reúne 32 equipes de todos os continentes em um novo formato, semelhante à Copa do Mundo de seleções. A edição histórica marca a primeira vez que o campeonato é realizado em solo norte-americano, com jogos espalhados por diversos estádios dos Estados Unidos.

