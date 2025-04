A- A+

Futebol Mundial de Clubes terá árbitro de Vasco x Sport e nenhum VAR do Brasil; veja a lista Wilton Pereira Sampaio (GO) será o representante brasileiro na arbitragem, ao lado de Ramon Abatti Abel (SC)

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (14) a lista dos árbitros do Mundial de Clubes. A relação conta com os brasileiros Ramon Abatti Abel, do quadro de Santa Catarina, e Wilton Pereira Sampaio, de Goiás - profissional que comandou a vitória do Vasco por 3x1 diante do Sport, pelo Brasileirão, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem.







Nenhum assistente de vídeo (VAR) do País foi selecionado para trabalhar na competição, que acontece de 12 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. Entre os times participantes estão Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Segundo apurou o Estadão, Ramon e o Wilton também estão pré-selecionados para a Copa do Mundo de 2026, assim como Raphael Claus (Fifa/SP), que esteve no Mundial do Catar, em 2022 Edina Alves Batista (Fifa/SP) estava na relação preliminar, mas acabou saindo. Ela recentemente foi convocada para a Eurocopa feminina, marcada para julho, na Suíça.

Ao todo, são 35 árbitros de 33 nacionalidades diferentes na lista divulgada pela Fifa. Brasil e Argentina têm dois profissionais cada. Já os responsáveis pelo VAR são 24, de 22 países diferentes. Espanha e México têm dois representantes cada

Recentemente, a Fifa anunciou que os árbitros vão utilizar câmeras corporais durante o Mundial de Clubes para oferecer "uma nova experiência" aos torcedores. A ideia foi aprovada, em caráter de teste, pela International Football Association Board (Ifab), a entidade guardiã das regras do futebol.

Algumas das imagens flagradas pelas câmeras dos árbitros serão exibidas nos telões dos jogos. O dispositivo acoplado aos juízes também poderão ajudar em futuros treinamentos, visando elevar a qualidade da performance da arbitragem.

O novo Mundial de Clubes é considerado um marco para a Fifa, que vai distribuir US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi aproximadamente) em premiações. Os times brasileiros vão receber uma bolsa de US$ 15,2 milhões (R$ 86,6 mi) somente para participar do torneio. O campeão vai levar até US$ 125 milhões (R$ 712,43 mi).

O evento também vai servir de teste para a Copa do Mundo de 2026 Além do próprio Estados Unidos, o Mundial de seleções também terá como sede México e Canadá.

Veja a lista dos árbitros do Mundial de Clubes:

Ramon Abatti - Brasil

Omar Al Ali - Emirados Árabes Unidos

Ivan Barton - El Salvador

Djahane Beida - Mauritânia

Juan Gabriel Benitez - Paraguai

Espen Eskas - Noruega

Alireza Faghani - Austrália

Salman Falah - Catar

Yael Falcon Perez - Argentina

Drew Fischer - Canadá

Cristian Garay - Chile

Mustapha Ghorbal - Argélia

Mutaz Ibrahimi - Jordânia

Campbell-Kirk Kawana-Waugh - Nova Zelândia

Istvan Kovacs - Romênia

Francois Letexier - França

Ma Ning - China

Danny Makkelie - Holanda

Szymon Marciniak - Polônia

Said Martinez - Honduras

Jean Jacques Ndala - RD Congo (República Democrática do Congo)

Glenn Nyberg - Suécia

Mario Ortiz - Guatemala

Tori Penso - EUA

Cesar Ramos - México

Wilton Sampaio - Brasil

Issa Sy - Senegal

Ilgiz Tantashev - Usbequistão

Anthony Taylor - Inglaterra

Gustavo Tejera - Uruguai

Facundo Tello - Argentina

Clement Turpin - França

Jesus Valenzuela - Venezuela

Slavko Vincic - Eslovênia

Felix Zwayer - Alemanha

Confira a lista de assistentes de vídeo (VAR) do Mundial de Clubes:

Khamis Al-Marri - Catar

Mahmoud Ashour - Egito

Ivan Bebek - Croácia

Jerome Brisard - França

Bastian Dankert - Alemanha

Carlos Del Cerro Grande - Espanha

Marco Di Bello - Itália

Rob Dieperink - Holanda

Hamza El Fariq - Marrocos

Shaun Evans - Austrália

Nicolas Gallo - Colômbia

Leodan Gonzalez - Uruguai

Tatiana Guzman - Nicarágua

Alejandro Hernandez - Espanha

Tomasz Kwiatkowski - Polônia

Juan Lara - Chile

Hernan Carlos Mastrangelo - Argentina

Fu Ming - China

Erick Miranda - México

Obaid Khadim Mohammed - Emirados Árabes Unidos

Guillermo Pacheco - México

Juan Soto - Venezuela

Bram Van Driessche - Bélgica

Armando Villarreal - Estados Unidos

