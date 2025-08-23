A- A+

ESPORTES Mundial de Ginástica Rítmica: Babi superou inflamação no olho para conquistar melhor resultado Ginasta não se adaptou aos óculos e à lente em apenas um olho e adotou estratégia arriscada para aprimorar movimentos

Com garra e coragem, como uma leoa, Babi Domingos precisou superar um grande desafio durante a preparação para o 41º Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece até domingo no Rio.



A ginasta teve uma inflamação no olho esquerdo nas semanas que antecederam a competição, e precisou treinar praticamente sem enxergar nos momentos mais decisivos. A estratégia foi inusitada, mas funcionou: ela terminou na nona colocação na final do individual geral, melhor resultado do país no evento.

No arco, sob o tema do filme Rei Leão, Babi fez o público "rugir" e se despediu da série que apresenta desde antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



Mas o que ninguém imaginava era que, nas últimas semanas, Babi precisou treinar sem as lentes de contato (ela tem oito graus de miopia, além de astigmatismo) por conta de uma inflamação no olho esquerdo. Sem se adaptar à lente apenas no olho direito e aos óculos, decidiu mergulhar no escuro.





— Foram treinos agonizantes. Não enxergava nada, chorava todos os dias. Por um lado, treinar "às cegas" deixou meus movimentos e lançamentos mais precisos. Foi um desafio muito grande, mas conseguimos passar — conta.

O resultado chegou em uma hora propícia. No início do ano, Babi considerou abandonar as competições. Com 25 anos, ela conta que recebe “pressões e críticas cruéis” de quem já a considera “muito velha” para a ginástica.

— Esse campeonato me impulsionou ainda mais a continuar. Deixar a vida me levar, me dedicar igualmente, mas não me pressionar tanto. Meu amadurecimento pós-Olimpíadas me ajudou muito a chegar até aqui — disse a atleta que sonha com Los Angeles-2028.

