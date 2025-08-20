A- A+

Ginástica Mundial de Ginástica Rítmica: veja onde assistir ao vivo ao evento que acontece no Rio de Janeiro Capital carioca é a primeira sede sul-americana da competição, que começa nesta quarta e termina no domingo

Nesta quarta-feira, o 41º Mundial de Ginástica Rítmica terá início na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o torneio, que dura até o próximo domingo, é sediado na América do Sul.

No total, 311 atletas, entre disputas em conjunto e individuais, representam os 77 países participantes, na maior edição do torneio. A competição será transmitida na TV aberta (Globo), fechada (SporTV) e streaming (CazéTV).

Quando será o 41º Mundial de Ginástica Rítmica?

O 41º Mundial de Ginástica Rítmica acontece de 20 a 24 de agosto, no Rio de Janeiro. A fase classificatória individual acontece entre nos dias 20 e 21, entre 9h e 22h35. Na sexta-feira (22), será a final do individual geral, a partir de 14h30. No final de semana estão marcadas as provas dos conjuntos: no sábado, a partir de 14h, e no domingo o início será às 11h.

Quais são as modalidades do 41º Mundial de Ginástica Rítmica?

As atletas que participarão do 41º Mundial de Ginástica Rítmica estão divididas em duas categorias. Na modalidade individual, as federações escolherão uma ou duas ginastas para apresentar entre 2 e 4 aparelhos (maças, bola, fita e aro). As representantes brasileiras são Babi Domingos, Geovanna Santos e a reserva Maria Eduarda Alexandre.

Já a competição dos conjuntos reúne cinco atletas, que deverão apresentar coreografias com 5 fitas, 2 bolas e 2 aros. O time brasileiro é formado por Maria Eduarda Arakaki (capitã), Nicole Pircio, Sofia Pereira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves.

A seleção brasileira será representada por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves na disputa do conjunto geral. Foto: Divulgação/CBG

Onde assistir o Mundial de Ginástica Rítmica ao vivo?

O 41º Mundial de Ginástica Rítmica será transmitido na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

O Brasil tem chances no 41º Mundial de Ginástica Rítmica?

Sim, o Brasil tem boas chances de faturar medalhas inéditas no 41º Mundial de Ginástica Rítmica e vive momento de auge na Ginástica Rítmica.

Nas duas edições anteriores, em Valência-2023 e em Sófia-2022, o conjunto brasileiro ficou em quarto lugar na série simples (no ciclo passado era com cinco arcos). Na somatória geral, o país terminou em sexto e quinto, respectivamente, os melhores desempenhos da história.

Este ano, elas conquistaram o ouro no conjunto geral, simples e misto no World Challenge Cup de Portimão, ouro inédito no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão e bronze na prova mista.

Bárbara Domingos e Geovanna Santos serão as brasileiras na competição individual. Na última competição, antes do Mundial, em 27 de julho, Geovanna ficou na décima posição no individual geral na etapa de Cluj-Napoca da World Challenge Cup. Além disso, foi a sexta colocada na final das maças e a sétima na fita.

Já Bárbara não competiu neste torneio, mas teve os melhores resultados entre as brasileiras nos últimos anos. Além de um inédito Top 10 na Olimpíada de Paris no ano passado, também ficou entre as 10 melhores do mundo na etapa da Copa do Mundo de Milão, em 19 de julho.

Ainda na Itália, foi sétima no arco, sexta na bola e sétima na fita. Ela é a primeira brasileira medalhista no individual em uma etapa da Copa do Mundo (bronze na fita, em Sófia, em 2023).

Veja também