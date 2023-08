A- A+

Natação Mundial de natação paralímpica: Caro Santiago leva medalha de ouro nos 100m livre S12 Foi a sexta medalha da pernambucana na competição, sendo a quarta vez que a nadadora fica no lugar mais alto do pódio

Cinco dias de disputa, seis medalhas conquistadas. A pernambucana Carol Santiago faturou nesta sexta (4) o ouro nos 100m livre S12 do Mundial de natação paralímpica, disputado em Manchester, na Inglaterra. Na prova, a nadadora fez o tempo de 58s87, sendo o recorde da competição. O Brasil também ficou com o bronze na prova, com Lucilene Souza. A prata foi da ucraniana Anna Stetsenko.

A pernambucana já tinha faturado outras cinco medalhas no Mundial. Foram três de ouro na S12, nas provas dos 100m costas e borboleta, além dos 50m livre. Nesta última, inclusive, Carol bateu o recorde mundial na classificatória, com o tempo de 26s65.

Além disso, a nadadora teve uma prata nos 100m peito S12, com a marca de 1m14s87. O ouro ficou com a alemã Elena Krawzow, que terminou a disputa com o tempo de 1m13s13.

O bronze veio no revezamento misto 4x100 medley - 49 pontos. Ao lado de Guilherme Batista, Matheus Rheine e Lucilene Sousa, a pernambucana ficou no terceiro lugar. O pódio teve os ucranianos em primeiro e os espanhóis em segundo.

O Mundial começou na última segunda (31) e vai até o domingo (6), reunindo 538 atletas de 67 países, disputando provas no Manchester Aquatics Centre. O Brasil é representado por 29 nadadores, sendo 15 mulheres e 14 homens.



