Mundial de surfe: após pausa para cuidar da saúde mental, Filipe Toledo vence em Gold Coast

A- A+

Na madrugada deste sábado (10), o bicampeão mundial Filipe Toledo venceu a etapa da Gold Coast, em Burleigh Heads, na Austrália, com uma atuação destacada contra Julian Wilson.



O brasileiro conquistou seu primeiro título desde o retorno ao Circuito Mundial. Filipinho havia dado uma pausa na carreira profissional, durante a temporada de 2024, para cuidar da saúde mental.

A vitória é muito simbólica para ele. Além do retorno triunfante, foi justamente na Gold Coast, há dez anos, que ele venceu sua primeira etapa na elite mundial — também contra Julian Wilson.



Desde então, os dois se enfrentaram cinco vezes em baterias diretas, com ampla vantagem para o brasileiro: agora são cinco vitórias contra apenas uma do australiano.



Aniversário

O dia também marcou a celebração do aniversário de sete anos do filho, Noa.



Ao subir no palco para receber o troféu, falou sobre a celebração e torcida cantou um parabéns em coro para a criança.



Elite do surfe

Com o resultado, Filipinho soma 18 vitórias na elite, incluindo os dois WSL Finals que lhe renderam os títulos mundiais de 2022 e 2023.



Filipinho sobe para sexto no ranking da WSL e está garantido no restante da temporada ao superar o corte. O título na Gold Coast o coloca de volta entre os favoritos da temporada.

O brasileiro simplesmente dominou todas as baterias da etapa e na decisão venceu o veterano Wilson com o incrível somatório de 17.60 contra 16.90.

Com apenas três minutos de bateria, Filipinho voou em um aéreo com rotação completa — sua marca registrada — e arrancou nota 8,33 dos juízes.



O australiano respondeu na sequência com um aéreo semelhante, mas com menor grau de dificuldade: 8,10. Julian seguiu pressionando com um aéreo seguido de uma batida forte, garantindo 7,73. Filipinho encontrou um tubo raro em Burleigh Heads e finalizou com uma manobra potente para somar 8,53 e retomar a liderança.

Com o controle da prioridade, esperou pela melhor oportunidade. E veio sua melhor onda da bateria: nota 9,07. Julian surfou boas ondas — 8,80 e 8,40 —, mas não conseguiu evitar a vitória do brasileiro.

Filipinho é o surfista com mais títulos de etapa nos últimas 10 anos. São incríveis 18 títulos, ficando com três a mais que Gabriel Medina. Na semifinal contra o também brasileiro Alejo Muniz, o brasileiro conquistou a única nota 10 do evento.

Veja também