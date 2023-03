Mundial de surfe: Brasil avança com sete na etapa de Portugal

A- A+

Após uma espera de três dias a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe finalmente começou. Apesar de a praia dos Supertubos, em Peniche (Portugal), não apresentar as melhores condições, sete brasileiros (seis no masculino e uma no feminino) avançaram direto para a segunda fase, enquanto outros três, entre eles o tricampeão mundial Gabriel Medina, seguiram para a repescagem.

Entre os representantes do Brasil no masculino ninguém brilhou mais do que Yago Dora. Mesmo tendo que atuar em um mar de pouco menos de dois metros, o curitibano somou 12,44 pontos para vencer a oitava bateria, que também contou com a participação do japonês Kaona Igarashi (7,70) e do australiano Jackson Baker (11,30).

Além de Yago, o atual campeão mundial Filipe Toledo, o campeão olímpico Ítalo Ferreira, os irmãos Miguel e Samuel Pupo e Michael Rodrigues também seguiram direto para a segunda fase da etapa portuguesa.

Já no feminino a única representante do Brasil conseguiu avançar com a segunda posição da sexta bateria. Tatiana Weston-Webb somou 7,97 pontos, atrás da australiana Macy Callaghan (10,37), mas à frente da havaiana Gabriela Bryan (7,76).

