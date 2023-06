Mundial de surfe deve ser reiniciado nesta sexta em Saquarema

A- A+

Depois de seis dias de adiamentos por falta de ondulações, o Rio Pro, etapa brasileira do circuito mundial de surfe, deve ser retomado nesta sexta-feira (30). A previsão indica ondas de ao menos 1 metro para a Praia de Itaúna, em Saquarema, palco da competição.

O campeonato tem prazo até sábado para ser encerrado, e a organização necessita justamente de dois dias para realizar as 32 baterias que ainda restam. O planejamento da World Surf League (WSL) é reiniciar as disputas às 6h35 desta sexta-feira, com as duas baterias que ainda restam da repescagem feminina. Na sequência, seriam realizadas as oito baterias da repescagem masculina, as quartas de final do feminino e as oitavas de final do masculino. Uma maratona de 22 confrontos, que poderia até mesmo ter "dual heats" - duas baterias realizadas ao mesmo tempo, se as condições do mar permitirem.

Apenas uma vez na história do circuito mundial um campeonato não terminou por falta de ondas. Em 1998, em Lacanau, na França, 16 surfistas terminaram empatados na nona colocação. Em 2011, justamente em Saquarema, um campeonato do WQS, a divisão de acesso, teve seu prazo de encerramento estendido em um dia depois que uma ressaca trouxe ondas enormes no domingo, que seria o dia final da competição.

Baterias restantes da repescagem feminina:

3: Molly Picklum (AUS) x Johanne Defay (FRA)

4: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Caitlin Simmers (EUA)

Baterias da repescagem masculina

1: Griffin Colapinto (EUA) x Jadson Andre (BRA)

2: Connor O'Leary (AUS) x Ian Gentil (HAV)

3: Gabriel Medina (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

4: Caio Ibelli (BRA) x Barron Mamiya (HAV)

5: Jack Robinson (AUS) x Seth Moniz (HAV)

6: Matthew McGillivray (AFS) x Jordy Smith (AFS)

7: Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (INA)

8: Callum Robson (AUS) x Kanoa Igarashi (JAP)

