Hugo Calderano fica em 2º lugar no Mundial de Tênis de Mesa e faz história; entenda

A- A+

Hugo Calderano (número 3 do mundo) chegou onde jamais qualquer mesa-tenista de hemisfério sul chegou. Neste domingo, o carioca de 28 anos disputou a final do Campeonato Mundial de tênis de mesa diante do chinês Wang Chuqin (número 2). A vice colocação veio depois da derrota por 4 a 1.



Contando com apoio da torcida em Doha, Wang começou agressivo, anotando o primeiro ponto do jogo. Os dois rivais começaram apostando na velocidade, tendo que jogar mais afastados da mesa. ‘Equilíbrio’ foi a palavra que definiu o primeiro set, que terminou em 12 a 10 pro chinês.



A segunda etapa definitivamente não seguiu o roteiro da primeira Wang se saiu bem melhor, jogando pressão pra cima de Hugo, que cometeu muitos erros de saque e ofereceu certa facilidade ao jogar mais ao centro da mesa. A parcial terminou em 11 a 2.





Calderano mudou de postura e começou bem o terceiro set, abrindo quatro pontos de vantagem. Mas o chinês foi um adversário perigoso, dificultando a administração do brasileiro. A parcial fechou em 12 a 4 para o carioca, recolocando-o no jogo por ora: 2 a 1 até o momento.



Contando com sorte e erros do brasileiro, Wang dominou o quarto set. O placar foi tão cruel como na segunda parcial: 11 a 2 para o chinês, que precisou apenas vencer o set seguinte para ganhar o título inédito. Hugo até começou bem, vibrando bastante a cada ponto, mas não foi o suficiente para trazer o inédito título para o Brasil: 11 a 7 na etapa decisiva.



Enfrentar um adversário da China no tênis de mesa definitivamente não é uma tarefa tranquila. Porém, Calderano tem tido bons desempenhos recentes contra os asiáticos. Na Copa do Mundo da modalidade, realizada mês passado, o brasileiro conseguiu superar dois chineses em sequência: Wang Chuqin na semifinal e Lin Shidong na decisão. Neste sábado, superou Liang Jingkun e reduziu a desvantagem no retrospecto entre eles.



Antes desta final, Hugo Calderano e Wang Chuqin já haviam se enfrentado em outras seis oportunidades em torneios internacionais desde 2016. O placar repetiu o histórico do brasileiro contra Liang Jingkun: 4 a 2 para o rival asiático. Porém, Calderano venceu o mais recente e importante confronto: a semi da Copa do Mundo de tênis de mesa, em abril.

Veja também