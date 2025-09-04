Qui, 04 de Setembro

Vôlei

Mundial de Vôlei Feminino: Brasil vence França e avança às semifinais

Próximo desafio da seleção agora será contra a Itália, que não perde há 34 partidas oficiais

Brasil vence a França por 3 sets a 0 no Mundial de VôleiBrasil vence a França por 3 sets a 0 no Mundial de Vôlei - Foto: Volleyball World/Divulgação

O Brasil venceu a França por 3 sets a 0, na manhã desta quinta-feira (4), na Tailândia, e avançou às semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino.

 

 

A seleção agora terá pela frente a Itália, no próximo sábado (6), às 9h30. A partida vale vaga na final do campeonato.

Contra a França, o Brasil venceu a partida com parciais de 27x25, 33x31 e 25x19.

Júlia Bergmann foi a maior pontuadora da partida, com 17 pontos. Gabi e Rosamaria também foram destaques na vitória com 13 e 12 pontos marcados, respectivamente.

Brasil x Itália
Considerada uma das favoritas na competição, a Itália foi a última equipe a impor uma derrota ao Brasil. O revés aconteceu na final da Liga das Nações, quando as italianas acabaram levando a melhor e venceram a partida por 3 a 1.

A Itália, aliás, não perde um jogo oficial há 34 partidas. A coincidência, que pode servir de incentivo ao Brasil, foi que o revés das italianas foi diante da própria seleção pela final da Liga das Nações do ano passado, por 3 sets a 2.

 

 

