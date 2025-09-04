Mundial de Vôlei Feminino: Brasil vence França e avança às semifinais
Próximo desafio da seleção agora será contra a Itália, que não perde há 34 partidas oficiais
O Brasil venceu a França por 3 sets a 0, na manhã desta quinta-feira (4), na Tailândia, e avançou às semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino.
FIM DE JOGO!— Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) September 4, 2025
BRASIL 3x0 FRANÇA
(27x25, 33x31, 25x19)
Mundial Feminino | Quartas de Final pic.twitter.com/2Ga5Q4NQ9j
A seleção agora terá pela frente a Itália, no próximo sábado (6), às 9h30. A partida vale vaga na final do campeonato.
Contra a França, o Brasil venceu a partida com parciais de 27x25, 33x31 e 25x19.
Júlia Bergmann foi a maior pontuadora da partida, com 17 pontos. Gabi e Rosamaria também foram destaques na vitória com 13 e 12 pontos marcados, respectivamente.
Brasil x Itália
Considerada uma das favoritas na competição, a Itália foi a última equipe a impor uma derrota ao Brasil. O revés aconteceu na final da Liga das Nações, quando as italianas acabaram levando a melhor e venceram a partida por 3 a 1.
A Itália, aliás, não perde um jogo oficial há 34 partidas. A coincidência, que pode servir de incentivo ao Brasil, foi que o revés das italianas foi diante da própria seleção pela final da Liga das Nações do ano passado, por 3 sets a 2.
Confronto Definido | Mundial Feminino— Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) September 4, 2025
--- ITÁLIA x BRASIL ---
O duelo de semifinal acontecerá no próximo sábado (06/09) em Bangkok, na Tailândia, às 09h30 (horário de Brasília) pic.twitter.com/BMR8HilKxD