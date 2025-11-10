A- A+

Futebol Mundial sub-17: Brasil arranca empate contra Zâmbia e avança na primeira colocação de seu grupo Zé Lucas, volante do Sport, esteve presente ao longo de toda partida

A Seleção Brasileira avançou ao mata-mata da Copa do Mundo sub-17 na primeira posição do Grupo H, mas no aperto. Nesta segunda-feira (10), o Brasil arrancou um empate em 1x1 diante da Zâmbia, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos, que está sendo disputada no Catar.

A equipe do técnico Carlos Eduardo Patetuci já havia conquistado a classificação antecipada graças aos resultados de 7x0 contra Honduras e 4x0 diante da Indonésia.

O Brasil começou levando um grande susto. Aos 25 minutos, com um gol olímpico de Kalimina, a equipe africana saiu na frente do marcador, contando com grande contribuição do sistema defensivo canarinho.

Mais do que isso, a equipe adversária conseguiu neutralizar as principais forças do selecionado brasileiro, que produziu poucas chances na primeira etapa. A melhor oportunidade veio com o atacante Dell, do Bahia, mas que chutou em cima do goleiro Chitambala.

No segundo tempo, a Seleção foi se soltando e o comandante foi colocando o time para cima. O Brasil foi empilhando chances perdidas, como a que desperdiçou o ponta Ruan Pablo, do Bahia, sozinho de frente para o goleiro.

Contudo, a insistência foi recompensada aos 35 do segundo tempo: Angelo, lateral-direito do São Paulo, carregou a bola até a linha de fundo e cruzou com perfeição para Dell balançar a rede. Esse foi o terceiro gol do ‘Haaland do Sertão’ na competição, artilheiro do Brasil na competição.



Mas ainda havia tempo para emoção e o goleiro João Pedro, do Santos, esteve atento para garantir o ponto. Após cobrança de lateral na área, a bola sobrou perfeita para o atacante Nyirongo, mas que ficou na defesa com o pé do arqueiro brasileiro.

Titular e capitão da sub-17, o volante Zé Lucas, do Sport, pela primeira vez não foi substituído e permaneceu ao longo dos 90 minutos de jogo.

Já com o novo sistema de disputa com 48 seleções, ainda restam quatro grupos para serem definidos. Todas as oito partidas restantes serão realizadas nesta terça-feira (11), a partir das 9h30.

Os cruzamentos serão definidos por meio de um ranking baseado na classificação de todas as equipes na fase de grupos. Equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar nos dezesseis avos de final.

