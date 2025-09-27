S�b, 27 de Setembro

FUTEBOL

Mundial sub-20 2025: veja datas e horário dos jogos do Brasil

No Chile, seleção busca o hexacampeonato da competição

A estreia do Brasil no Mundial sub-20 será contra os mexicanos, no domingo (28)A estreia do Brasil no Mundial sub-20 será contra os mexicanos, no domingo (28) - Foto: J. Brown / AFP

O Brasil inicia neste sábado (27) a disputa do Mundial sub-20, a Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile. A seleção está no Grupo C, ao lado de México, Marrocos e Espanha.

A estreia será contra os mexicanos, no domingo (28), às 20h, no Estádio Nacional, em Santiago. O jogo terá transmissão de Sportv, CazéTV e Fifa+.

Comandada por Ramon Menezes, a seleção busca o hexacampeonato mundial.

Jogos do Brasil no Mundial sub-20

Convocação da Seleção Brasileira sub-20

Goleiros: Felipe Longo (Corinthians), Otávio (Cruzeiro), Robert (Atlético-MG).

Laterais: Chermont (Santos), Pedro Lima (Wolverhampton-ING), José Guilherme (Grêmio), Leandrinho (Vasco).

Zagueiros: Anthony (Goiás), Bordon (Lazio-ITA), Iago (Flamengo), Jair Paula (Santos).

Meias: Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Carvalho (Internacional), Kauan Rodrigues (Fortaleza), Moscardo (Stade de Reims-FRA).

Atacantes: Alisson Santana (Atlético-MG), Deivid Washington (Chelsea-ING), Gustavo Prado (Internacional), Nathan Fernandes (Grêmio), Pedrinho (Zenit-RUS), Rayan (Vasco), Ricardo Mathias (Internacional), Wesley (Al-Nassr-SAU).

