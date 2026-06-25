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Copa do Mundo Feminina Mural no bairro da Várzea faz contagem regressiva para Copa Mundo Feminina 2027 Artista local transforma a cidade em tela pinta toda a emoção de receber o campeonato no Recife

Recife é uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 que recebe um mural em alusão a toda a paixão pelo futebol, já na contagem regressiva para o campeonato. Pintada pela artista recifense Bella Galvão, a Várzea, na Zona Oeste da capital, foi o bairro escolhido para receber a obra.

O objetivo da ação é simples: traduzir o sentimento coletivo das torcidas. Autodidata, Bella mergulhou no figurativo e no abstrato, bebeu das manifestações culturais e religiosas do Nordeste e aplicou diferentes técnicas para conceber o mural. Através de cores intensas, texturas e seres híbridos, Bella constrói cenários onde a memória encontra a imaginação.

Sempre sob uma perspectiva feminina, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre também receberam intervenções com artistas locais. São trabalhos que imprimem toda a emoção, momentos épicos e símbolos da identidade cultural de cada cidade-sede.

O mural do Recife pode ser visto na Av. Afonso Olindense, 894, Várzea.

Copa do Mundo Feminina 2027

Sediado no Brasil, o torneio de 32 seleções começa no dia 24 de junho do ano que vem, com final marcada para 25 de julho. A seleção de Marta é a única confirmada no torneio, por ser o país-sede. Até fevereiro do próximo ano ocorrem as eliminatórias que definirão todas as equipes participantes. A Arena Pernambuco, na Região Metropolitana, deve receber partidas do maior campeonato de futebol feminino do planeta.



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