Futebol Muricy reforça torcida pelo Náutico na Série C e manda recado para Kuki, que se recupera de AVC Ex-treinador do Timbu trabalhou com o ex-atacante no bicampeonato pernambucano (2001-2002) e hoje é coordenador técnico do São Paulo, adversário do Alvirrubro na Copa do Brasil

Náutico e São Paulo serão adversários na terceira fase da Copa do Brasil. Clubes que possuem um ídolo em comum: Muricy Ramalho. Trabalhando atualmente como coordenador de futebol do Tricolor, o ex-treinador contou que está na torcida pelo Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro, além de mandar um recado especial para o seu ex-comandado, Kuki, que se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Carinho

“Sempre que vou ao Recife sou muito bem recebido pelos torcedores. Todas as vezes que fui aí, treinando outro clube, vi o carinho do Náutico. Pude participar da festa de reabertura dos Aflitos (em 2018). Nossa relação foi construída em um período de um sofrimento danado. Acabei gostando do clube, do lugar e por isso, no fim dos meus contratos, abri mão de alguns valores porque queria deixar algum legado ao Náutico também. Quero desejar sorte na Série C. O Náutico merece estar em um lugar bem melhor”, afirmou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Em 2012, quando esteve nos Aflitos para enfrentar o Náutico (à época, Muricy treinava o Santos), o profissional recebeu um título de sócio patrimonial, uma placa e uma camisa com o número 10 em seu nome. O comandante também já tinha recebido aplausos dos torcedores quando passou pelo estádio enquanto era treinador do São Paulo., além de ser conselheiro vitalício.

Kuki

Na época em que comandou o Náutico, Muricy trabalhou com o ex-atacante Kuki. Parceria que rendeu dois títulos estaduais, além de uma relação de afeto que perdurou pelos anos seguintes. O treinador fez questão de deixar um recado para o ídolo alvirrubro, que se recupera de AVC. A esposa do ex-atleta publicou nesta sexta (25) um vídeo agradecendo o carinho dos torcedores, destacando a evolução no quadro clínico do baixinho.

“Quero mandar um abraço para o meu amigo e um grande atleta, Kuki. Ele está passando por um momento difícil de saúde, mas estou rezando por ele e que daqui a pouco ele estará trabalhando novamente. Kuki é uma grande pessoa. Um cara fora de série e mostra que o clube sabe bem tratar seus ídolos”, frisou.

Reencontro

São Paulo, do coordenador Muricy Ramalho, e Náutico entram em campo no dia 29 de abril, no Morumbi, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta será dia 20 de maio, nos Aflitos.

