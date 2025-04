A- A+

Futebol Muriel destaca identificação de Hélio dos Anjos com torcida do Náutico Goleiro frisou que reação do Timbu deve começar já no próximo sábado (19), contra o Botafogo-PB, às 17h, nos Aflitos, pela Série C

Muriel chegou ao Náutico há poucos meses, mas suficiente para saber da relação da torcida com o técnico Hélio dos Anjos, que volta ao clube para a temporada 2025. O goleiro destacou o passado vitorioso do comandante para retomar a confiança no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

“Hélio é um professor que dispensa comentários. A gente sabe da história dele no futebol brasileiro. Um treinador com muitos títulos, muitos acessos, até muito identificado com o Náutico, com o torcedor. Eu sei que era um desejo da torcida também. Então, estou na expectativa que ele chegue para que a gente possa conversar e ajustar aquilo que precisa ser ajustado para conseguir esse acesso”, afirmou.

Hélio será apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira (17), nos Aflitos. Ao todo, serão apenas dois trabalhos antes do jogo de sábado (19), contra o Botafogo-PB, às 17h, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Acredito que as conversas nesse momento acabam sendo ainda mais importantes, porque a gente vai ter somente dois treinamentos com o professor Hélio antes desse primeiro jogo. A gente tem coisas muito boas aqui e estamos abertos para ouvir as ideias dele, aquilo que ele pensa, para que a gente possa aprimorar aquilo que é necessário”, apontou.

O Náutico está na 17ª posição da Série C 2025, sem pontuação, após perder por 2x1 na estreia do torneio, para o Itabaiana, em Sergipe. Já o Botafogo-PB vem de vitória por 3x0 para o Confiança, no Almeidão, figurando na liderança do campeonato.

“Independente do adversário, a gente tem que propor jogo. O Botafogo é um time forte, fez um belo campeonato ano passado e começou muito bem na estreia. Eu pude olhar algumas coisas do jogo deles. Não tem adversário fácil na Série C e o Botafogo é um dos candidatos que vai brigar lá em cima também”, completou.

