Náutico Muriel garante foco do Náutico contra a Ponte Preta: "Será nossa final, nosso prato de comida" Goleiro destaca preparação psicológica e acredita na força do elenco para buscar vitória fora de casa

O goleiro Muriel, um dos líderes do elenco do Náutico, concedeu entrevista nesta terça-feira (23) e falou sobre o momento do time na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a derrota em casa diante da Ponte Preta, o Timbu terá um novo confronto direto contra o adversário, agora em Campinas, em um jogo decisivo para a sequência da segunda fase da competição.

Preparação mental

Muriel iniciou destacando o aspecto psicológico da equipe. Segundo o goleiro, a semana começou com conversas sobre o desempenho no último jogo, que deixou frustração pelo resultado, mas também sinais positivos.

“Lamentamos muito o resultado, mas é importante pontuar que lutamos, criamos chances e demos o nosso máximo. Infelizmente não conseguimos vencer, mas seguimos em frente. Agora é focar totalmente na preparação, inclusive mental, que é fundamental nesta reta final”, afirmou.

O goleiro também ressaltou a expectativa de contar com reforços de atletas que estão em processo de recuperação, o que pode ampliar as opções do técnico para o duelo em Campinas.

Adversário em alta

Sobre a Ponte Preta, Muriel destacou a solidez do time paulista, que chega ao confronto embalado por três vitórias consecutivas. Para ele, trata-se de um adversário experiente e com força dentro de casa.

“É uma equipe madura, que conseguiu vantagem importante nessa reta final. Jogamos duas vezes contra eles neste ano e foram partidas decididas nos detalhes. Precisamos aprender com esses jogos e tentar fazer os detalhes ficarem a nosso favor. Sabemos da dificuldade, mas vamos entrar em campo com confiança para buscar os três pontos”, avaliou.

Situação na tabela

O Náutico está em um grupo equilibrado nesta segunda fase da Série C. A equipe soma pontos importantes, mas precisa vencer fora de casa para seguir com chances reais de avançar. O jogo contra a Ponte Preta ganha caráter de decisão, já que o Timbu busca se aproximar da liderança e não se distanciar dos primeiros colocados.

Muriel reforçou a importância do confronto: “Esse jogo é a nossa final, o nosso prato de comida. Vamos com tudo para tentar conquistar a vitória, mesmo sabendo das dificuldades.”, finalizou.

Próxima partida

O duelo contra a Ponte Preta será no próximo sábado (28), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida é válida pelo returno da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro.

