Muriel relembra início do Náutico na Série C ao projetar jogo com Ponte Preta: "Total confiança"

O goleiro do Náutico, Muriel, tem se apegado ao início da trajetória alvirrubra nesta edição da Série C para acreditar que o clube pode dar uma resposta positiva ao torcedor, neste sábado (20), às 17h, diante da Ponte Preta, nos Aflitos, pela terceira rodada do quadrangular. Após fase irregular, o Timbu se reencontrou com Hélio dos Anjos e se classificou com uma das melhores campanhas da primeira fase.

Passado o revés para o Guarani, no último final de semana, em casa, o Alvirrubro está em reta final de preparação para tentar buscar os três pontos perante a Ponte, no intuito de não complicar a trajetória pelo acesso. O clube paulista venceu os dois jogos até aqui e lidera a chave.

"O nosso início não foi tão bom em termos de resultado e a gente seguiu buscando, acreditando, tendo convicção do nosso potencial e da nossa qualidade. Depois, quando os resultados passaram a vir, a gente continuou com essa mesma convicção, e agora não será diferente. Temos total confiança no nosso futebol e na grandeza do Náutico", iniciou o goleiro.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, se trata de duas grandes equipes, que estão com o mesmo objetivo de conseguir o acesso. A gente conta muito com o apoio da nossa torcida, com a força do Náutico dentro dos Aflitos, para que a gente possa colocar em prática desde o primeiro segundo de jogo, pensando somente no objetivo que é conquistar os três pontos, e mais à frente buscar esse acesso", seguiu.

Apesar da confiança na conquista de um resultado positivo, Muriel enfatiza que a parte mental do grupo alvirrubro tem que estar acima da questão técnica e tática. Segundo o goleiro, o time tem que estar focado para não dar chances ao adversário.

"O aspecto mental é o que mais conta. Não somente nesta fase, mas no decorrer de todo campeonato. Agora ainda mais. São poucos jogos para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, temos que trazer tudo no nosso foco mental, físico, técnico, tático, para que a gente coloque em prática nestes 100 minutos do próximo jogo, para estarmos prontos para qualquer desafio que venhamos enfrentar", salientou.

Com a derrota para o Guarani, o Náutico foi ultrapassado pelo Bugre e caiu para a terceira colocação do grupo, estacionando nos três pontos. A Ponte Preta é líder, com seis pontos, e pode ficar muito próxima do acesso caso derrote o Timbu.

