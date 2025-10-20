A- A+

Futebol "Defesas do acesso": Muriel se destaca em reta final do Náutico na Série C Goleiro teve desempenho sólido ao longo da temporada e brilhou no empate em 1x1 com o Guarani, deixando o Timbu vivo antes da coroação da volta à Série B

O gol de pênalti de Paulo Sérgio, na vitória do Náutico por 2x1 diante do Brusque, nos Aflitos, no jogo que cravou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, foi talvez a grande cena da coroação alvirrubra na Série C 2025. Mas, até chegar naquele momento, o Timbu precisou contar com outros heróis. Um deles foi o goleiro Muriel.



Cenário

Antes de comentar sobre os dois lances que o torcedor do Náutico já imagina que serão citados, é preciso voltar no tempo. Mais precisamente em 2023. Contra o São Bernardo, na última rodada da primeira fase da Série C, o Náutico precisava vencer para chegar ao G8 e avançar ao quadrangular. Sonho frustrado com o empate em 2x2. Um dos gols sofridos pelo Timbu foi por falha do goleiro Vagner.

No ano seguinte, o Náutico teve nada menos do que cinco goleiros. Começou com Vagner, passou por Jefferson Romário, Lucas Maticoli, Deivity e Renan Bragança. Ninguém se firmou no posto e o Timbu mais uma vez ficou pelo caminho na Série C. Estava claro que encontrar um atleta para a posição era uma das prioridades para 2025.

O primeiro escolhido não agradou. Douglas Borges já chegou ao Náutico recebendo várias críticas da torcida. Com apenas duas partidas disputadas, deixou o clube. Wellerson assumiu a titularidade.

Chegada

No final de janeiro, o Náutico apostou na chegada de Muriel, irmão de Alisson, goleiro da Seleção. Não demorou muito para o reforço se firmar no posto. Experiente e com perfil de liderança, foi um dos pilares da ótima fase defensiva do Náutico na Série C – o clube chegou a ser o menos vazado das quatro divisões do futebol brasileiro, com o atleta ficando nove partidas seguidas sem buscar bolas na rede.

No quadrangular, mesmo com os tropeços do Náutico, Muriel se manteve importante. Contra o Guarani, na quinta rodada, o atleta fez duas defesas que ficarão marcadas na campanha do acesso.

Primeiro, quando Gabriel Silva saiu na cara do gol, Muriel fechou bem o ângulo e impediu que o 1x0 temporário do Guarani virasse 2x0. Depois, quando o Náutico já tinha empatado com Paulo Sérgio, o alvirrubro salvou uma cabeçada de Mirandinha. Milagres que deixaram o Timbu vivo até a rodada final.

“A gente trabalhou muito duro durante o ano inteiro e sabíamos que poderíamos alcançar o nosso objetivo, que era ir para a Série B”, celebrou o atleta.

