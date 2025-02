Regularizado, Muriel se coloca à disposição para estrear pelo Náutico

A- A+

Últimos dos reforços a desembarcar o Náutico para a sequência da temporada, o goleiro Muriel, de 37 anos, teve o nome publicado nesta terça (11) no no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), justo no dia da apresentação oficial do atleta no Centro de Treinamento Wilson Campos. Com isso, ele já se colocou à disposição para estrear na quarta (12), contra a Juazeirense, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.

“Eu não fiz muitos treinamentos com bola, muito em questão também de estrutura de campo, coisas assim, mas eu me sinto muito preparado fisicamente. Claro que tem coisas que a gente vai pegando no decorrer dos treinamentos, dos jogos, mas eu me sinto apto, me sinto pronto e me coloco à disposição para aquilo que o professor (Marquinhos Santos) tiver em mente para que eu possa ajudar o clube da melhor maneira possível”, afirmou.

Durante a coletiva de apresentação, o novo reforço alvirrubro também contou os motivos que o levaram a fechar com o Náutico, a relação com o irmão e também goleiro, Alisson, do Liverpool e Seleção Brasileira, além de como quer ser lembrado pelo torcedor do Timbu no futuro.

Recepção

Estou com grande expectativa de vestir essa camisa. Quero desde já agradecer todo esforço do clube e o carinho que eu recebi antes mesmo da minha chegada aqui e nas conversas que eu tive principalmente com Edgar (Montemor, executivo) e ainda mais o torcedor, depois que foi anunciado a minha chegada. Recebi centenas de mensagens de apoio. Fico muito feliz com isso. Tenho grande expectativa de poder corresponder a isso dentro de campo. Sei das dificuldades que o Náutico enfrentou no passado e estou muito focado para que a gente venha reverter isso. Aquilo que ficou para trás eu acho que a gente não controla, não tem como a gente mudar. A gente tem que traçar o nosso objetivo daqui para frente, colocando o Náutico na Série B do próximo ano, mas antes disso tem o Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Conversas com Alisson

Estava de férias na casa dele e a gente conversou, sim. Alisson não é só o meu irmão, mas também é meu melhor amigo. A gente sempre conversa e ele ficou muito feliz. A gente estava reunido até por coincidência com Taffarel também. Todos aqueles que entendem de futebol sabem da grandeza desse clube. As pessoas não se dão conta do carinho que todos têm pelo Náutico, do que é esse clube, do que é vestir essa camiseta, do carinho dos funcionários, dos torcedores e tudo aquilo que me foi passado é o que eu estou vendo já em uma semana aqui. Estou muito feliz e com grande expectativa. É um clube que desde o início eu já tinha um grande respeito e a gente ficou conversando mais ou menos durante uma semana. A opinião dele é a mesma que a minha, de que eu teria que aceitar, que é um grande clube, uma grande oportunidade.

Características

Minhas características, dentro de campo, acredito que seja de potência e força. Acho as bolas um para um também. Mas eu acredito que aquilo que me trouxe até aqui, que fez viver o que o que eu vivi no futebol, é a paixão por aquilo que eu faço. Eu amo jogar, eu amo treinar. Eu vivi coisas boas no futebol, mas eu tenho expectativa de viver grandes coisas ainda daqui para frente. Então eu acho que o principal é isso, sou apaixonado pelo futebol por aquilo que eu faço. Eu espero entregar isso aqui no Náutico também para que a gente possa colher bons frutos disso.

Como quer ser lembrado

Eu quero ser lembrado por aquele jogador que dá a vida dentro de campo, que veste as cores do clube. Eu vou dar a minha vida no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. Tenho minhas ambições. Quero jogar em alto nível, desempenhar aquilo que eu posso fazer com excelência. Mas acima de tudo, eu coloco os objetivos do clube acima dos meus e eu acho que isso é o mais importante.

