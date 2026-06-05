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FUTEBOL Muriel projeta duelo com o Fortaleza e reforça cautela do Náutico na briga pela Série B Goleiro alvirrubro minimiza possível vantagem do Náutico e destaca que a prioridade do Timbu é alcançar os 45 pontos para garantir a permanência na Série B

Mesmo após a derrota para o Sport no Clássico dos Clássicos, o Náutico continua na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, ocupando o quarto lugar, com 19 pontos. Agora o foco está no confronto diante do Fortaleza, no dia 10 de junho, no Esporte da Sorte Aflitos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), o goleiro Muriel destacou a preparação para o duelo contra a equipe cearense. O goleiro evitou considerar como vantagem o fato de o Fortaleza chegar ao compromisso em meio à disputa da final da Copa do Nordeste.

“Não sei até que ponto isso é uma vantagem. Eles seguem jogando grandes jogos e isso também é uma forma de preparação. É um adversário esteve muitos anos na Série A e está na final da Copa do Nordeste, mas precisamos focar naquilo que está no nosso controle. O nosso foco é aproveitar esse período para trabalhar, evoluir e encarar o jogo como mais uma decisão”, afirmou.

Muriel também comentou a campanha alvirrubra no campeonato. Com o time ocupando posições de destaque após as primeiras dez rodadas, o arqueiro reconheceu que o cenário gera expectativa entre os torcedores, mas destacou que o elenco mantém os pés no chão.

"O campeonato está muito nivelado, a gente sabe que existem quipes que num passado mais recente estão mais acostumadas a estar na Série A, até mesmo na Série B, do que o Náutico. A gente pega o recorte ali dos dos times que estão na frente junto com a gente e muitos estavam na Série A, alguns estão há três, quatro anos brigando por um acesso", iniciou.

"Temos consciência que é um campeonato muito difícil, mas também confiamos muito no nosso trabalho, no nosso potencial, na força do grupo e no peso da camisa que a gente veste. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas o objetivo primeiramente tem que ser alcançar os 45 pontos para nos livrarmos (do risco de rebaixamento)", completou.

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