Murray brilha e Nuggets lideram playoffs ao bater Clippers; Celtics e Pacers avançam na NBA

A- A+

Com uma atuação de gala de Jamal Murray na madrugada desta quarta-feira, o Denver Nuggets deu um grande passo para cumprir o objetivo da classificação nos playoffs da NBA. Jogando sob o apoio de sua torcida na Ball Arena, os anfitriões venceram o Los Angeles Clippers por 131 a 115 e lideram a série por 3 a 2.

O armador conduziu a sua equipe e terminou o duelo com 43 pontos. Preciso nos arremessos, ele também ofereceu sete assistências aos seus companheiros e pegou cinco rebotes.

Intenso desde o início do confronto, ele acertou 17 dos 26 arremessos que arriscou, incluindo oito chutes da linha dos três A liderança do atleta foi reconhecida até mesmo pelos rivais em quadra.

"Ele jogou muito bem esta noite. Fez arremessos, se destacou, encontrou os companheiros e praticamente não conseguimos pará-lo", afirmou o pivô do Los Angeles Clippers Kawhi Leonard.

Outro destaque do Denver Nuggets foi Nikola Jokic. O atleta sérvio anotou apenas 13 pontos, mas foi eficiente na disputa do garrafão (pegou dez rebotes) e ainda fez 12 assistências no triunfo.

Pelo lado dos Clippers, quem mais pontuou foi Ivica Zubac (27). Sua atuação, porém, não foi suficiente para superar os donos da casa. O sexto jogo da série está marcado para esta quinta-feira, em Los Angeles.

CELTICS E PACERS AVANÇAM

O Boston Celtics fez valer o seu favoritismo nesta rodada, derrotou o Orlando Magic por 120 a 89 e encerrou a série diante do rival no jogo cinco ao aplicar um 4 a 1. A franquia agora espera o vencedor da disputa entre New York Knicks e Detroit Pistons para buscar o bicampeonato na NBA.

Jason Tatum brilhou no duelo e, pelo segundo jogo seguido, anotou mais de 30 pontos. Cestinha do duelo (35), ele também cumpriu o papel de liderar a equipe ao dar 10 assistências e conseguir oito rebotes.

Apesar do placar folgado no fim, a partida teve um primeiro tempo equilibrado, onde Tatum foi importante para impor um ritmo mais forte diante do ímpeto dos visitantes. Pelo lado do rival, Franz Wagner foi o destaque (25 pontos). Menos efetivo nos arremessos, Paolo Banchero contribuiu com nove rebotes e seis assistências.

No outro duelo que definiu mais um classificado à próxima fase, o Indiana Pacers precisou da prorrogação para superar o Milwaukee Bucks por 119 a 118 no Gainbridge Fieldhouse e fechar a série sobre o rival em 4 a 1 na rodada desta noite.

O adversário na próxima etapa na sequência da competição já está definido: será o Cleveland Cavaliers, que vem embalado por ter eliminado o Miami Heat vencendo o adversário por 4 a 0.

A partida teve a intensidade como marca registrada em função da necessidade dos Bucks de triunfar para permanecer com chances. Em desvantagem ao fim do segundo quarto (47 a 41), foi só a partir daí que os Pacers começaram a reagir.

O último quarto foi dramático, com as duas equipes buscando a vitória. A igualdade de 103 pontos persistiu ao fim do tempo normal e o confronto precisou da prorrogação. Coube a Tyrese Haliburton deixar a quadra como protagonista. Ao anotar uma bandeja a pouco mais de um segundo do estouro do cronômetro, ele assegurou o triunfo e a classificação da franquia de Indiana na noite.

Completando a jornada, o Detroit Pistons levou a melhor sobre o New York Knicks por 106 a 103 no Madison Square Garden. O triunfo evitou a eliminação dos visitantes que diminuíram a desvantagem (3 a 2) e tentam empatar a série no próximo confronto para provocar o sétimo jogo. Os dois times voltam a se encontrar nesta quinta-feira, na casa do Detroit.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Indiana Pacers 119 x 118 Milwaukee Bucks - Pacers venceram por 4 a 1

New York Knicks 103 x 106 Detroit Pistons - Knicks lideram por 3 a 2

Boston Celtics 120 x 89 Orlando Magic - Celtics ganharam por 4 a 1

Denver Nuggets 131 x 115 Los Angeles Clippers - Nuggets lideram por 3 a 2

Acompanhe os jogos desta quarta:

Houston Rockets x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves

Veja também