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BASQUETE Murray e Jokic marcam 82 pontos e garantem vitória emocionante dos Nuggets na NBA Vitória do time de Denver , por 151 a 145, veio somente após disputa de prorrogação

Jamal Murray marcou 45 pontos e Nikola Jokic contribuiu com um triplo-duplo de 37 pontos, ajudando o Denver Nuggets a conquistar uma vitória por 151 a 145 na prorrogação contra o Chicago Bulls, em partida válida pela NBA, neste domingo.



Os Nuggets melhoraram sua campanha para 10-5 na temporada, mas foram levados ao limite pelos Bulls (4-12), que estão em má fase, antes de Murray e Jokic combinarem para 12 pontos na prorrogação, garantindo a vitória para Denver.

A atuação magistral de Murray incluiu seis cestas de três pontos, enquanto Christian Braun também teve uma grande contribuição para Denver, com 21 pontos. Os Bulls foram liderados pelos 33 pontos de Buddy Hield, que acertou sete cestas de três pontos, enquanto Jalen Smith contribuiu com 26.

O armador australiano Josh Giddey marcou 23 pontos, deu 22 assistências e pegou 14 rebotes. O técnico do Denver, David Adelman, ficou aliviado por ter saído com a vitória.

"Foi uma noite muito difícil para nós na defesa deles, mas, obviamente, no outro lado da quadra, fizemos muitas coisas boas", disse Adelman. "É a NBA. Se pudéssemos ganhar de 130 a 60 todas as noites, ganharíamos. Se tivéssemos perdido, eu diria 'Nossa defesa é muito ruim e blá blá blá'. Mas não perdemos. Ganhamos e estamos com 10 vitórias e 5 derrotas."

David Adelman, dos Nuggets. Foto: Matthew Stockman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mais cedo, o Miami Heat venceu o Oklahoma City Thunder, desfalcado por lesões, por 123 a 113, estendendo sua sequência de vitórias para sete jogos. O Miami, que começou a partida sem o lesionado Giannis Antetokounmpo (distensão na virilha), aproveitou ao máximo a ausência dos reservas do Thunder para conquistar uma vitória de ponta a ponta.

Bam Adebayo liderou o Miami com um triplo-duplo, terminando com 24 pontos, 15 rebotes e 12 assistências, além de dois roubos de bola e três bloqueios. Pelle Larsson contribuiu com 21 pontos, enquanto Nikola Jovic marcou 15 vindo do banco, com sete jogadores do Miami terminando com pontuação de dois dígitos.

"Ao entrar em campo, obviamente um dos seus melhores jogadores está fora, então o próximo jogador precisa assumir a responsabilidade – e esse jogador era eu", disse Adebayo, referindo-se à ausência de Antetokounmpo.

Bam Adebayo liderou o Miami. Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Com a vitória, o Miami melhorou sua campanha para 10-6 na temporada, enquanto o Oklahoma City, que não contou com o atual MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander, caiu para 10-7.

Já Atlanta Hawks melhorou sua campanha para 11-6 com uma vitória por 107 a 97 sobre o Detroit Pistons. Nickeil Alexander-Walker converteu seis cestas de três pontos, terminando com 27 pontos, enquanto Atlanta arrancou no quarto período para estender sua sequência de vitórias para quatro jogos.

Detroit estava perdendo por 10 pontos no meio do segundo quarto, mas reagiu e chegou a abrir 13 pontos de vantagem no terceiro quarto, antes de entrar no último período com uma vantagem de 11 pontos. Mas Atlanta virou o jogo no último quarto, abrindo uma vantagem de 18 a 0 para assumir a liderança e, em seguida, superar os Pistons por 33 a 12 para garantir a vitória.

Isaiah Joe liderou a pontuação de Detroit com 19 pontos. Foto: Adam Hagy / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Isaiah Joe liderou a pontuação de Detroit com 19 pontos vindo do banco, mas Cade Cunningham foi limitado a apenas cinco pontos, embora tenha distribuído 15 assistências.

O Golden State Warriors, em má fase, surpreendeu o Boston Celtics em São Francisco, vencendo um jogo de baixa pontuação por 88 a 87 e encerrando uma sequência de cinco derrotas consecutivas. O atual campeão da NBA, o New York Knicks, derrotou seu maior rival, o Indiana Pacers, por 113 a 106, graças aos 30 pontos de Karl-Anthony Towns e aos 22 pontos de Jalen Brunson.

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