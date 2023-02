A- A+

ATP 250 de Doha Murray e Medvedev vão disputar a final do torneio de Doha Partida acontece neste sábado (25)

A decisão do torneio masculino de tênis de Doha será entre dois ex-número 1 do mundo, o escocês Andy Murray (70º) e o russo Daniil Medvedev (8º), que nesta sexta-feira (24) venceram seus duelos de semifinais.

Murray eliminou o tcheco Jiri Lehecka por 2 sets a 1, com parciais de 6-0, 3-6 e 7-6 (8/6), em duas horas e 29 minutos de jogo.

Por sua vez, Medvedev passou pelo canadense Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 7-6 (9/7), em uma hora e 57 minutos.

Mais uma vez, o veterano Murray (35 anos) teve que lutar muito para avançar no torneio. Ele chegou a salvar cinco match points contra antes de chegar à vitória.

Esta será a primeira final do britânico desde o torneio de Stuttgart, em junho do ano passado. O último de seus 46 títulos veio no torneio de Amberes de 2019.

Já Medvedev sofreu menos para bater em dois sets Auger-Aliassime.

O tenista russo, de 27 anos, campeão na semana passa do torneio de Roterdã, venteu seus dois jogos anteriores contra Murray, um em Brisbane em 2019 e outro em Miami em 2022.

"Ele é uma lenda e está jogando cada vez melhor", disse Medvedev sobre o britânico nesta sexta-feira.

