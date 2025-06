Musetti desiste e Alcaraz vai à final em busca do bicampeonato em Roland Garros

A- A+

Em um fim de jogo frustrante, Lorenzo Musetti desistiu no início do quarto set, nesta sexta-feira (6), e garantiu Carlos Alcaraz na final de Roland Garros.

O tenista italiano alegou problemas físicos para abandonar, após levar um "pneu" no terceiro set. Atual campeão, o espanhol vai buscar o bicampeonato no domingo contra o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic.

Musetti havia recebido atendimento de fisioterapeuta ao fim do terceiro set, indicando certo desconforto muscular. Alcaraz liderava o placar, de virada, por 4/6, 7/6 (7/3), 6/0 e 2/0. O italiano vinha sofrendo forte queda de rendimento em comparação aos dois primeiros sets da partida.

Com o abandono, Alcaraz disputará sua segunda final de Roland Garros, aos 22 anos. Ele foi o campeão na temporada passada. E deve ter um grande desafio pela frente na final de domingo, às 10h (de Brasília). Seu adversário será definido ainda nesta sexta, na disputa entre o atual número 1 do mundo e o sérvio, dono de três títulos em Paris.

Será a quinta final de Grand Slam do espanhol. O número dois do mundo busca justamente seu quinto título, sustentando até agora um aproveitamento de 100% em finais deste nível.

Com o teto retrátil fechado, a primeira semifinal masculina começou com equilíbrio. Cada tenista fechava seu game de saque com relativa tranquilidade.

A exceção foram dois break points desperdiçados por Alcaraz. Musetti foi mais eficiente e aproveitou sua primeira chance para confirmar a quebra, logo no 10º game, selando a parcial inicial por 6/4.

Alcaraz reagiu a partir do terceiro game do segundo set ao obter sua primeira quebra na partida. Mas não foi longe. O italiano devolveu a quebra na sequência. Cada tenista obteve mais uma quebra e o set precisou ser decidido no tie-break, com vantagem para o espanhol, que empatou o duelo.

O equilíbrio chegou ao fim com o início da terceira parcial, que destoou completamente do restante do confronto. Alcaraz aproveitou oscilações do rival para impor forte domínio. Não cedeu um game sequer ao italiano: 6/0. Ao fim do set, Musetti recebeu o atendimento de fisioterapeuta.

O número sete do ranking começou a quarta parcial vacilante, indicando que algo seguia diferente. Após sofrer a primeira quebra de saque do set, foi até as redes para anunciar sua desistência, após 2h25min de confronto. Surpreendido, Alcaraz pediu aplausos ao adversário numa nova demonstração de Fair Play nesta edição de Roland Garros.



