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futebol Museu do Náutico ganha projeto de extensão em parceria com a UFPE Com previsão de atividades até abril, o projeto busca aproximar a universidade da memória esportiva, transformando o acervo do Museu do Náutico em uma fonte ativa de reflexão

O Museu do Náutico foi contemplado com o projeto de extensão “Gestão, Educação e Conservação: Extensão Universitária no Museu do Clube Náutico Capibaribe (NARSC-MCNC)”, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Conselho Deliberativo alvirrubro.

A partir de setembro, estudantes da UFPE, por meio do Núcleo para Salvaguarda e Resiliência Cultural do Laboratório de Conservação Preventiva (NARSC), associado ao Departamento de Antropologia e Museologia (DAM/UFPE), passarão a ocupar o espaço do museu com ações articuladas em três eixos, unindo formação acadêmica, preservação do patrimônio e educação.

Com previsão de atividades até abril, o projeto busca aproximar a universidade da memória esportiva, transformando o acervo do Museu do Náutico em uma fonte ativa de reflexão, diálogo e conhecimento.

“A extensão universitária estruturada a partir do NASRC entende que a relevância do esporte - e mais especificamente o futebol - ultrapassa os resultados alcançados pelas disputas por títulos. Mais do que conservar memórias e bens culturais, a iniciativa busca conectar o público ao acervo e à memória alvirrubra preservada no museu”, explicou a Professora Manoela Lima.

O presidente da Comissão da Memória do Conselho Deliberativo, Márcio Borba, destacou a importância da parceria. “O trabalho de preservar a memória, os princípios e os valores do Náutico, considero, um dos mais importantes do Clube. Aliado a este excelente trabalho que está sendo feito pela equipe de museologia, o investimento na área do Museu será um importante legado que deixaremos para o futuro.”.

Estudantes interessados em participar devem se inscrever pelo e-mail [email protected], informando sua disponibilidade e anexando o Histórico Acadêmico emitido pelo SIGAA/UFPE.

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