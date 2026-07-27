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FUTEBOL Muslera leva gol bizarro em retorno ao Estudiantes após a Copa do Mundo Com falha do arqueiro uruguaio, o time perdeu para o Independiente por 2 a 0 no último domingo (26) pela estreia das equipes no Torneio Clausura no Campeonato Argentino

O goleiro Muslera teve uma partida para esquecer logo no retorno ao Estudiantes-ARG após a disputa da Copa do Mundo. Com falha do arqueiro uruguaio, o time perdeu para o Independiente por 2 a 0 no domingo, 26, pela estreia das equipes no Torneio Clausura no Campeonato Argentino.



No segundo gol do Independiente, Muslera e o zagueiro Ramiro Funes Mori protagonizaram um lance bizarro. O jogador bateu uma falta para dentro da área buscando o goleiro, que se dirigia à linha de fundo para dar a opção de passe. O arqueiro correu de volta para dentro da área, mas não conseguiu evitar que Santiago Montiel colocasse a bola na rede. Gabriel Ávalos tinha feito o primeiro gol do jogo.





Depois da falha conjunta, Funes Mori acabou substituído pelo técnico Alexander Medina. O atleta argentino foi vaiado por parte da torcida do Estudiantes.



O goleiro Muslera foi duramente criticado após a participação do Uruguai na Copa do Mundo. A seleção sul-americana foi eliminada ainda na fase de grupos, após dois empates e uma derrota.



No revés de 1 a 0 para a Espanha, Muslera levou um "frango", decisivo para a queda uruguaia no Mundial. O arqueiro foi substituído no intervalo daquela partida.



O Estudiantes volta a campo pelo Torneio Clausura no próximo sábado, contra o Defensia y Justicia, enquanto o Independiente pega o Newell’s Old Boys, na quinta-feira.

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