Muslera supera drama na Copa com brilho na Libertadores: "Futebol sempre te dá outra chance"

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Muslera quase deixou o futebol, aos 40 anos, após jogos ruins pelo Uruguai na Copa do Mundo. O goleiro não se aposentou e agora realizará um sonho. Ele vai disputar a final da Libertadores com o Estudiantes, depois de ter sido protagonista da semifinal contra o Flamengo, com três pênaltis defendidos.





Foram dois jogos zerados entre as equipes. Na disputa por penalidades, apenas Arrascaeta e Léo Pereira marcaram. Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, calando o Maracanã.



"O futebol sempre te dá outra oportunidade. A gente mantém o foco e sabe o que é possível conseguir. Colocamos muita garra. Fizemos o jogo que precisávamos fazer", avaliou o arqueiro.



"Nos pênaltis, o goleiro tem esse diferencial, e fico feliz por ter contribuído. Este grupo está sempre presente, assume a responsabilidade. É preciso encarar tanto os bons momentos quanto os não tão bons. É um orgulho", completou.

Muslera protagonizou falhas em diferentes momentos da Copa do Mundo. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP





A alegria do goleiro veio meses depois de ele ser apontado como um dos culpados pela eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo. Muslera falhou em diferentes momentos do Mundial. Contra a Espanha, no último jogo da fase de grupos, o arqueiro levou um frango em chute de Álex Baena, que passou entre suas mãos. Ele acabou substituído por Sergio Rochet no intervalo da partida.



Agora, o uruguaio está a um jogo de ser um dos protagonistas do pentacampeonato do Estudiantes na Libertadores. Para isso, os argentinos terão de vencer o Palmeiras na decisão, marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

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