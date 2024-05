A- A+

Torcida MVA vai marcar presença no amistoso da Seleção Brasileira feminina na Arena de Pernambuco O Movimento Verde e Amarelo estará com bandeiras em homenagens às nossas craques, bateria e promete ser o pulmão das arquibancadas no confronto deste sábado, 1º de junho, contra a Jamaica

O Movimento Verde e Amarelo (MVA) estará mais uma vez apoiando em peso uma Seleção Brasileira em Recife. Desta vez, a festa será para as craques do futebol feminino, que encaram a Jamaica, neste sábado 1º de junho, às 17h, na Arena Pernambuco. o MVA levará bandeiras em homenagens às principais jogadoras, faixas, bateria e a animação de sempre.

Antes do início da partida, o Movimento Verde e Amarelo fará sua concentração na estátua, na entrada sul, para aquecer o clima a partir das 13h..

“Queremos empurrar nossas craques nesta reta final da preparação para Paris 2024, mostrar para elas que o povo de Recife ama o futebol feminino do Brasil. Estaremos em festa já antes de entrar na Arena e lá dentro vamos contagiar as milhares de pessoas que prestigiarão o jogo. O recifense sempre mostra seu amor pelo esporte brasileiro, ainda mais o futebol, paixão nacional. Será uma experiência incrível para elas e para nós, do MVA", afirmou Paulinho Machado, Embaixador Global MVA, residente em Recife, que está comandando a ativação local.

Torcida oficial do movimento olímpico e paralímpico brasileiro, o MVA tem acompanhado de perto os atletas brasileiros em diversas competições nos últimos anos. Em Recife, teve participação marcante nos Sul-Americanos de vôlei, em 2023. Mas já marcou presença em competições de rugby, basquete, futebol, futebol feminino, surfe, skate, vôlei de praia, tênis de mesa, paraciclismo e futebol de cegos.

“Temos um calendário montado até Paris 2024, para tentar estar ao lado dos nossos atletas no maior número de competições possíveis. Desde a nossa criação, temos esse sonho de apoiar todos os esportistas brasileiros, em todas as modalidades. Temos muito orgulho de estar junto das meninas do futebol feminino, como estivemos no último Mundial, lá na Austrália e Nova Zelândia. Faremos uma festa linda. Pra cima, Brasilzão”, finalizou Luiz Carvalho "Vasco", fundador e diretor executivo do MVA.

