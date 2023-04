Myke Tyson se diz aberto para volta aos ringues: "poderia ser persuadido"

A- A+

O ex-campeão mundial dos pesos pesados, Myke Tyson, afirmou estar aberto a uma possível volta aos ringues. Agora com 56 anos, o boxeador americano lutou oficialmente pela última vez em julho de 2020, contra Roy Jones Jr, de 54, conhecido nos anos 1990 como o "lutador da década". O confronto. terminou empatado. Apesar da idade, o pugilista afirmou que poderia "ser persuadido" a colocar as luvas mais uma vez.

Em entrevista ao site TMZ, Tyson disse que, no momento, está apenas "relaxando". No entanto, admitiu não destacar uma potencial luta com Evander Holyfield, de 60 anos, mesmo alegando não saber se quer de fato voltar a lutar. O possível adversário é pentacampeão mundial dos pesos-pesados.

"Tenho que falar com minha equipe. Não consigo me expressar claramente, financeiramente", respondeu o atleta quando perguntado sobre valore para retornar à ativa. O esportista confessou que há interesse da Arábia Saudita para que ele volte às lutas de exibição.

No início deste mês, Myke Tyson foi flagrado em um evento do UFC 287, em Miami, na Flórida. Na ocasião, ele estava acompanhado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do chefe do UFC, Dana White.

