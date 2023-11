A- A+

Tênis Na 400ª semana como número 1 do mundo, Djokovic aposta em três nomes para o futuro do tênis Rival no ATP Finals, Jannik Sinner é apontado como um dos que podem alcançar o topo do ranking: "Enquanto conseguir ganhar deles, vou continuar"

Campeão do ATP Finals pela sétima vez neste domingo e iniciando sua 400ª semana como número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic está atento à evolução competitiva do tênis e aos jovens rivais surgindo no esporte. Após a conquista, o atleta de 36 fez elogios ao italiano Jannik Sinner, de 22 anos, rival na decisão, e revelou apostar nele e em outros dois jovens como postulantes ao topo do ranking e a nomes dominantes do esporte.

"Holger Rune, Carlos Alcaraz e Sinner são o "big 3" (os três grandes), o próximo "big 3", se quisermos chamar assim. Vão carregar esse esporte. Eu vou continuar jogando o tempo que sentir que for possível" disse o sérvio, que enfrentou os três no torneio.

O dinamarquês Rune e o espanhol Alcaraz têm 20 anos. A evolução do trio é um sinalizador para o momento de sua carreira, segundo Djokovic, de 36.

"Enquanto eu conseguir ganhar deles nos grandes palcos, vou continuar. Não tem por que parar se estou ganhando os grandes títulos. Mas assim que eles começaram a chutar minha bunda, vou cogitar uma possível pausa ou algo permanente do tênis profissional" completou, bem-humorado.

Djokovic conquistou o Australian Open, Roland Garros e o US Open nesta temporada. O quarto grand slam, Wimbledon, ficou justamente com Alcaraz, que derrotou o sérvio na decisão — e foi rival na semifinal do ATP Finals.

