RALLY DOS SERTÕES Na abertura do Rally dos Sertões, mais de 4 mil petrolinenses recebem atendimento médico gratuito A ação ainda ocorrerá em Xique-Xique, na Bahia, e Crato e Preá, ambas no Ceará, que receberão etapas do torneio

A 31ª edição do Rally dos Sertões teve início na último sexta-feira (11), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Com o objetivo de ampliar o impacto do torneio do esporte para a saúde, a SAS Brasil, ao lado da Secretaria de Saúde do município, realizaram o atendimento médico gratuito de mais de quatro mil pessoas que se encontram nas filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

O foco da ação, que ocorreu entre terça (8) e quarta-feira (9) da semana passada, estava em prestar atendimento as áreas de dermatologia, cardiologia, ginecologia e pediatria. O serviço se deu a partir de um contato da SAS Brasil com a Secretaria de Saúde de Petrolina, que repassou os nomes das pessoas na fila de espera do SUS para que a startup realizasse o agendamento.

“Após o parto, percebemos que uma nasceu com o peso maior que a outra e isso me fez entender a importância do acompanhamento delas com o pediatra até o fim da infância”, relatou Taisla Nunes, de 29 anos, que levou suas filhas gêmeas, Maria Valentina e Maria Júlia, para atendimento pediátrico.

A mão chegou, ainda, a relatar que as garotas já estavam há um ano e meio na espera por um atendimento no SUS: "Devido à demora, decidi verificar os custos de uma consulta particular e a opção mais acessível que encontrei foi de 360 reais. Como tenho duas filhas, esse valor se torna impraticável para mim", destacou.

Para a pediatra Paula Mendes, que realizou o atendimento das irmãs, a demora no atendimento do SUS pode trazer impactos para a saúde da criança, que dependem do sistema para se consultarem por conta do fator econômico.

“As irmãs estão saudáveis, mas atrasos no atendimento como ocorreram com essas meninas resultam em problemas, que poderiam ser prevenidos ou tratados de forma precoce, sendo adiados e, consequentemente, resolvidos somente por meio de abordagens terapêuticas mais agressivas”, ressaltou.

A SAS Brasil é uma startup social que atua desde 2013 na prestação de serviços médicos. A ação faz parte da Expedição de Saúde durante os Sertões, e passará por cidades como Xique-Xique, na Bahia, e Crato e Preá, ambas no Ceará. Em Petrolina, foram registrados o 4.223 mil atendimentos.

A startup acompanhará o trajeto do Rally dos Sertões, que contará com um caminho de mais de 3.800 km, cortando diversos estados do Nordeste. A próxima ação será realizada em Xique-Xique, nesta terça-feira (15), a partir das 8h, na Vila dos Sertões, seguindo os mesmos moldes do que foi feito em Petrolina - a startup fará agendamento a partir dos nomes repassados pela Secretaria de Saúde do município.

