A- A+

Série D Na Arena de Pernambuco, Retrô perde para o Itabaiana e conhece primeiro revés na Série D Com o tropeço, a Fênix caiu para o terceiro lugar do Grupo A4

O Retrô conheceu sua primeira derrota nesta Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo que poderia lhe dar a liderança do Grupo A4, a Fênix perdeu para o Itabaiana-SE, na tarde deste domingo (19), por 2x1, na Arena de Pernambuco.

A equipe sergipana saiu na frente no placar aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Cleiton abriu o marcador. Na segunda etapa, Franklin Mascote deixou tudo igual, mas Gustavo Schutz, aos 42, deu os três pontos para os visitantes.

Com o resultado, a Fênix caiu para a terceira colocação da chave, estacionando nos sete pontos. A equipe sergipana manteve a liderança, indo a dez pontos. A pontuação é a mesma do ASA, que venceu na rodada, mas que fica atrás na tabela pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, o Retrô encara o outro pernambucano do grupo: o Petrolina. O duelo está marcado para o sábado, às 16h, no Paulo Coelho.

Veja também

Seleção Brasileira Dorival convoca Rafael, do São Paulo, e mais três jogadores para fechar grupo para Copa América