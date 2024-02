A- A+

Copa do Nordeste Na Arena de Pernambuco, Sport bota Treze-PB para 'frevar' e conquista primeira vitória no Nordestão Em jogo movimentado, Leão bateu a equipe paraibana de virada, nesta sexta-feira (9)

Apesar do Carnaval ter começado oficialmente na última quinta-feira (8) nos principais polos do Estado, o torcedor do Sport ganhou um belo motivo a mais para cair na folia, nesta sexta-feira (9). Em confronto realizado na Arena de Pernambuco para pouco mais de dez mil espectadores, o Leão derrotou o Treze-PB, por 3x1, de virada, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

A primeira vitória nesta edição do torneio levou o Sport, de forma momentânea, ao quarto lugar do Grupo A, com três pontos. Já o Galo da Borborema, com a mesma pontuação, pode sair do terceiro lugar do Grupo B no complemento da rodada.

O jogo

Quem esteve presente em São Lourenço da Mata para acompanhar a partida viu um primeiro tempo movimentado. O Sport, com as melhores oportunidades, foi superior ao Treze. Contudo, com algumas tomadas de decisões equivocadas no último terço do gramado, não soube transformar o domínio em bola na rede. O técnico Mariano Soso, inclusive, chegou a ficar irritado com a equipe.

A principal chance leonina foi construída pela direita. Ainda aos nove minutos, Pedro Lima deu bom passe para Pedro Vilhena, que tentou marcar de cobertura e acabou acertando a trave direita de Igor Rayan. Momentos antes, Caíque França defendeu finalização de Xandy, na única boa chegada paraibana.

Apesar do jogo movimentado, o Sport só voltou a assustar na reta final do primeiro tempo. Após boa trama pela esquerda, Luciano Castán subiu mais que o defensor e cabeceou para baixo, parando em grande intervenção de Igor Rayan.

Segundo tempo agitado

Depois de brilhar contra o Central, Alan Ruiz foi acionado por Soso na vaga de Lucas André na volta do intervalo. A modificação teve o intuito de dar ainda mais ofensividade à equipe. E deu. Com 11 minutos de bola rolando, foram três excelentes jogadas construídas pelo Sport.

Aos nove, Gustavo Coutinho cabeceou para defesa do goleiro adversário. No minuto seguinte, foi a vez de Domínguez finalizar de canhota para fora. Já aos 11, Romarinho recebeu cruzamento na medida de Pedro Lima, mas furou a finalização sozinho na pequena área. Como diz a máxima do futebol, “quem não faz, leva”. Lucas Mineiro puxou contra-ataque e chutou para corte parcial da defesa paraibana. Na sobra, Xandy bateu com desvio e abriu o placar para o Galo da Borborema, aos 17 minutos.

Sem se abater com o gol sofrido, o Sport não demorou a empatar. Aliás, contou com ajuda adversária para deixar tudo igual. Depois de cruzamento da esquerda, Rafael Castro foi cortar e jogou contra o próprio patrimônio. Embalado pela torcida, o gol animou ainda mais o Rubro-negro, que logo virou o placar. Em nova investida pela esquerda, Felipinho achou Fabricio Domínguez do outro lado. O uruguaio escorou e Gustavo Coutinho empurrou para as redes, aos 26.

Com os três pontos encaminhados, o Sport pouco passou a agredir o Treze, mas soube ser fatal nos acréscimos. Aos 47 minutos, Zé Roberto brigou pela bola e passou para Pedro Lima. O lateral-direito tentou duas vezes até vencer Igor Rayan e dar números finais ao encontro.

Ficha do jogo

Sport 3

Caíque França; Pedro Lima, Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Lucas André (Alan Ruiz), Felipe (Ítalo) e Pedro Vilhena (Fábio Matheus); Fabricio Domínguez (Pablo Dyego), Romarinho e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

Treze-PB 1

Igor Rayan; Guilherme Lucena (Bruno Ferreira), Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Roberto (Matheus Chaves) e Edmundo (Léo Cereja); Xandy (Rickelme), Will Viana e Lucas Mineiro (Jonatha). Técnico: William de Mattia.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Marcus Vinícius Ferreira de Souza (ambos da BA)

Gols: Xandy, aos 17'do 2T (TRZ); Rafael Castro (contra) aos 19', Gustavo Coutinho, aos 26', e Pedro Lima, aos 47' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Fabricio Domínguez, Gustavo Coutinho, Pedro Lima (SPT); Xandy, Guilherme Lucena, Igor Rayan, Luís Fernando (TRZ)

Público: 10.004 torcedores

Renda: R$ 127.515,00

