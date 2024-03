Na Arena, Náutico encara Retrô em briga por vaga na final do Pernambucano

A- A+

Há dois anos, a Arena de Pernambuco foi palco de um Náutico e Retrô que valia o título do Campeonato Pernambucano. Após vitória do Timbu por 1x0 no tempo normal, a decisão foi para as penalidades, com o troféu ficando com os alvirrubros. Festa da torcida, do técnico Roberto Fernandes (hoje adversário, antes aliado) e frustração da Fênix em sua primeira final - sentimento idêntico na temporada seguinte, com novo vice-campeonato, agora para o Sport. Dois anos depois, no mesmo local, mas desta vez pela semifinal, as equipes se encontram em novo mata-mata.

Tudo que o time de Rosa e Silva quer é ver uma repetição do final feliz. Os representantes de Camaragibe, por outro lado, aguardam um desfecho oposto. A partir das 16h, o Estadual definirá se a história de 2024 será uma “reprise” de 2022 ou um “reboot” com novo protagonista.





Sem comodismo

O Náutico chega ao confronto com a vantagem de ter vencido por 1x0, na ida, nos Aflitos. O Timbu precisa apenas de um empate para avançar. Desde 2010, o clube não é desclassificado em um mata-mata estadual após ter vencido o primeiro jogo em casa. O revés mais recente no recorte foi na decisão à época, ao ganhar do Sport por 3x2 como mandante e perder por 1x0 como visitante, na Ilha do Retiro. Em caso de classificação à final, os alvirrubros garantem vaga na Copa do Brasil de 2025.

“A palavra comodismo aqui não existe. Isso já parte do nosso comandante (Allan Aal). Com ele, é impossível se acomodar. Ele cobra bastante, sabe que pode tirar algo a mais da gente. Sabe do potencial do elenco. Isso (vantagem) é algo positivo, mas pode servir de armadilha. Tem de saber jogar com essa vantagem, mas não sentar em cima dela. Vamos para ganhar o jogo”, afirmou o atacante Paulo Sérgio.

Por falar no centroavante, após cumprir suspensão automática no jogo de ida, por conta da expulsão nas quartas de final, perante o Afogados, ele estará de volta no ataque. Outro que tem chances de aparecer na equipe, mas com probabilidade de começar no banco de reservas, é o atacante Leandro Barcia, recuperado de lesão muscular sofrida no embate diante do Sport, nos Aflitos, pela primeira fase.

“Foi algo chato. Ninguém esperava (a expulsão), muito menos eu. Cansamos de ver várias imagens de outros atletas aqui, como Kieza, e em outros clubes fazendo isso e não dando (punição). Não foi passado algo pelo delegado do jogo ou o quarto árbitro. Por que expulsar direto? Fica o questionamento. Há quem defenda, mas tudo bem. Não guardo mágoas. Fiquei chateado no momento porque era uma perda para a equipe, mas já passou. A galera se uniu, ficou mais forte”, contou.

Vetado

Em contrapartida, Júlio César foi diagnosticado com uma lesão grau um na coxa esquerda. O atleta está fora da semifinal e também do duelo do dia 20 de março, na Arena de Pernambuco, contra o Sport, no Clássico dos Clássicos válido pela Copa do Nordeste. Há expectativa é que esteja apto para retornar em uma possível primeira partida da final, no dia 30 deste mês.

Retrô

Vice-campeão das duas últimas edições do Estadual, o Retrô busca chegar em sua terceira decisão consecutiva, com o objetivo de escrever um capítulo inédito na sua curta trajetória. Apesar da eliminação nos pênaltis, a Fênix vem de uma atuação digna contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Além disso, conta com o protagonismo de Fernandinho para tentar dar a volta por cima na semifinal. Após um período lesionado, o camisa 10 tem recuperado o ritmo e vai para o terceiro jogo consecutivo.

Ficha técnica

Retrô

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Moisés e Radsley; Luisinho, Fernandinho e Giva. Técnico: Roberto Fernandes

Náutico

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Lorran, Marco Antônio e Patrick Allan; Thalissinho, Evandro e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Ricardo Chianca e Karla Santana

Transmissão: GOAT

