Na Arena de Pernambuco, Retrô busca primeira vitória na Série D contra o Cruzeiro-AL

A- A+

Após estrear com empate diante do Falcon-SE, em 1 a 1, o Retrô faz seu primeiro jogo dentro de casa na quarta divisão. Neste sábado (13), às 17h, a Fênix recebe o Cruzeiro-AL na Arena de Pernambuco. No G4 do grupo A4, a equipe pernambucano buscar somar seus primeiros três pontos na competição.

Três times do grupo do Retrô venceram na primeira rodada da Série D. Adversário deste fim de semana, o Cruzeiro-AL é uma dessas equipes. Os alagoanos aproveitaram o mando de campo e derrotaram o Atlético-BA, por um a zero, no estádio Coaracy Fonseca. O gol da partida foi marcado por Wallace.

Com o empate na estreia, o Retrô ficou na quarta posição do seu grupo. Além do Cruzeiro-AL, Asa-AL e Bahia de Feira-BA também somaram três pontos e estão empatados na liderança.

Para a partida na Arena de Pernambuco, o técnico Dico Wooley não vai poder contar com o experiente Jean, de 36 anos. Ele foi titular no duelo contra o Falcon-SE, mas saiu machucado ainda na primeira etapa. O jogador teve uma lesão de grau I confirmada no adutor da coxa esquerda.

A boa notícia foi o gol marcado por Renato Henrique. O meia-atacante fez sua segunda partida na temproada, saindo do banco de reservas, e garantiu o empate. O atleta ainda é dúvida para iniciar como titular.

Durante a semana, o Retrô confirmou duas saídas. Gustavo Ermel e João Marcos deixaram a equipe. Dois velhos conhecido, o atacante Braga e o meia Gelson já tiveram seus retornos confirmados.

O atacante esteve entre os relacionados para o duelo com o Falcon. Já Gelson chega do futebol árabe. O meia estava no Al-Jeel, da Arábia Saudita, e aguarda o nome ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID).

Ficha técnica:

Retrô

Jean; Rômulo, Renan, Guilherme e Edson; Jonas, Alencar, Luisinho e Radsley; Fernandinho e Bruno (Renato Henrique). Técnico: Dico Wooley

Cruzeiro-AL

Jerfesso; Neilson, Alex Santos, Vera Cruz e Caio; Batata, Colina, Jair Amaral e Celestino; Victor Silva e Wallace. Técnico: Adriano Rodrigues.

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: William Machado Steffen (SC)

Assistentes: Jose Romao e Matheus Valentim (ambos de PE)

Transmissão: Sem transmissão.



Veja também

SPORT Após duas vitórias na Ilha do Retiro, Sport empata com Ituano em São Paulo