Na busca pelo acesso à Terceira Divisão, Petrolina e Retrô estreiam na Série D neste sábado (27)

A Série D do Campeonato Brasileiro terá o seu pontapé inicial neste sábado (27). Representantes de Pernambuco, Petrolina e Retrô estreiam às 16h e 19h, respectivamente.

A Fera do Sertão de Pernambuco irá enfrentar a Jacuipense, equipe baiana, no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina. Já a Fênix de Camaragibe vai a Alagoas para duelar com o CSE, no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

Petrolina x Jacuipense



Esta será a primeira vez que Petrolina e Jacuipense se enfrentam. Com temporadas semelhantes, as equipes ficaram na mesma classificação no campeonato estadual - ambas em oitavo lugar.

Na Copa do Brasil, a Fera Sertaneja obteve um melhor desempenho. Chegou à segunda fase após vencer o Cascavel por 3 a 2, mas foi eliminado na fase seguinte após ser derrotado pelo Sousa-PB por 1 a 0. Já o Leão foi eliminada ainda na primeira fase pelo Água Santa, após perder por 2 a 1 fora de casa.

CSE x Retrô



Em confronto também inédito, a equipe pernambucana chega com uma melhor campanha nesta temporada. No Estadual, ambas equipes chegaram na semifinal. O Retrô foi eliminado pelo Náutico nos pênaltis, por 4 a 3. Por sua vez, o CSE deu adeus à competição após ser derrotado para o ASA, com um placar agregado de 3 a 1.

O diferencial da Fênix se dá pela participação na Copa do Brasil. O Retrô venceu o Manauara fora de casa e se classificou para a segunda rodada, mas acabou eliminado nos pênaltis para o Fortaleza, no Castelão.

No ano passado, o clube 'bateu na trave' e não conseguiu o acesso à Série C, após ser eliminado pelo Maranhão nos pênaltis, por 6 a 5, na Arena de Pernambuco.

Onde assistir aos jogos?



Até o momento, não há confirmação sobre as transmissões dos jogos da Série D do Brasileirão 2024.

Regulamento



A Série D do Campeonato Brasileiro contará com 64 equipes buscando o acesso para a Terceira Divisão do futebol nacional.

Na primeira fase, os times participantes serão divididos em oito grupos regionais com oito clubes cada, que se enfrentam em jogos de ida e volta. Ao final do returno, os quatro melhores avançam para a segunda fase.

A segunda fase é disputada no formato mata-mata, sistema que continuará até a final da competição.

As quatro equipes classificadas para as semifinais serão contempladas com o acesso para o Brasileirão Série C em 2025.

Confira os times que integram o Grupo D:

• ASA

• CSE

• Itabaiana

• Jacuipense

• Juazeirense

• Petrolina

• Retrô

• Sergipe

Cotas de participação da Série D

Para esta temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou um investimento recorde na Série D do Campeonato Brasileiro. Ao todo, serão R$ 35 milhões em premiação para os clubes participantes. Já na primeira fase da competição, todos os clubes irão receber R$ 400 mil pela participação, e os finalistas irão faturar R$ 1,2 milhão no total.

1ª fase: R$ 400 mil (64 clubes);

2ª fase: R$ 150 mil (32 clubes);

Oitavas de final: R$ 150 mil (16 clubes);

Quartas de final: R$ 150 mil (8 clubes);

Semifinais: R$ 150 mil (4 clubes);

Final: R$ 200 mil (2 clubes).



