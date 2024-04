Na busca por reforços para a Série C, Náutico mira atacante Bruno Mezenga

A- A+

O Náutico está de olho no fechamento da janela de transferências para as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, que se encerra na sexta (19). Os atletas que não conseguirem espaço nas duas principais divisões nacionais ficarão disponíveis no mercado, podendo fechar com clubes de Série C. Nesse cenário, o Timbu está monitorando a situação do atacante Bruno Mezenga, de 34 anos.





A informação do interesse do Náutico em Bruno foi publicada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem. O atacante estava no Água Santa-SP e tem passagens por clubes como Flamengo, Fortaleza, Goiás, Santos, Vila Nova e Ferroviária, além de ter atuado no futebol da Turquia, Sérvia e Tailândia.



O patamar salarial do atacante, considerado alto, é um dos entraves em uma futura negociação. Recentemente, o presidente do Náutico, Bruno Becker, reforçou que o Timbu não vai extrapolar o orçamento para o futebol, algo em torno de R$ 600 mil.



“Enquanto gestor, não posso ser irresponsável de fazer uma folha acima do que o orçamento do clube permite, sob pena de atrasar salários, coisa que não está acontecendo. O Náutico está rigorosamente em dia com todo o elenco, staff e funcionários. A torcida precisa entender que a situação do clube exige responsabilidade. Entender é diferente de aceitar a situação do clube na Série C. Eu não aceito, nenhum alvirrubro aceita, mas a gente precisa entender o cenário e as dificuldades do clube, o trabalho feito para o incremento de folha. Isso ocorrerá, mais pautado pela responsabilidade", pontuou.

