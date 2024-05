A- A+

Atletismo Na casa do campeão olímpico dos 400m com barreira, Alison dos Santos vence etapa da Diamond League Nos 400m com barreira, brasileiro fechou a prova 46s63, melhor tempo da temporada

Medalhista de prata em Tóquio e campeão mundial em 2022, Alison 'Piu' dos Santos venceu os 400m com barreira da etapa da Diamond League em Oslo, na Noruega, casa do seu principal adversário, Karsten Warholm - atual campeão olímpico e recordista mundial - , nesta quinta-feira (30). O tempo de 46s63 é o melhor da temporada entre todos os atletas da competição.

Os 200 primeiros metros da disputa foram inteiramente dominados pelo norueguês, que teve uma largada muito boa. Mas Alison não ficou muito atrás e esteve próximo durante toda a disputa. Se aproximando da reta final, o brasileiro foi aumentando o ritmo e ambos entraram numa disputa quase que particular. Já nos metros nos finais, no momento em que passou pela última barreira, o norueguês acabou derrubando, fato que pôde ter tirado algum centéssimos do europeu. Por outro lado, 'Piu' fez uma chegada perfeita, conseguindo consolidar a liderança já nos 50 metros finais.

Com o tempo de 46s63, Alison agora possui a melhor marca da temporada, logo às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris. Karsten Warholm atravessou a linha de chegada logo em seguida, com 46s70. Fechando o pódio, Kyron McMaster, da Ilhas Virgens Britânicas, terminou com 48s49.

