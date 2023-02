A- A+

Rio Open Na cidade disputando o Rio Open, Cameron Norrie visita projeto social na Rocinha Tenista inglês aproveitou a tarde livre para conhecer a favela e jogar uma partida com jovens tenistas

Nesta sexta-feira (24), às 16h30, Cameron Norrie irá enfrentar o boliviano Hugo Dellien pelas quartas de final do Rio Open. Depois de se classificar na última quarta-feira, o tenista escolheu passar parte de seu dia entre jogos visitando a favela da Rocinha, onde conheceu o projeto Escolinha de Tênis Fabiano de Paula e aproveitou para jogar com os jovens aspirantes a tenistas.

"Experiência surreal e maluca hoje conhecer a Rocinha. Visitei a Escola de Tênis Fabiano de Paula e joguei com algumas das crianças. Obrigada Walter por nos convidar para sua casa, que bela vista você tem", compartilhou o atleta em suas redes sociais. Em uma resposta a uma publicação do torneio, Norrie comemorou a ida à favela: "Muita diversão".

As quartas de final do Rio Open começam hoje às 16h, com Albert Ramos-Vinolas e Bernabe Zapata Miralles disputando uma vaga. Depois da partida de Norrie, a próxima é o duelo entre Carlos Alcaraz e Dusan Lajovic, às 18h, e Nicolás Jarry e Sebastian Báez encerram o dia a partir das 19h20.

Pelas duplas masculinas, o brasileiro Marcelo Melo joga hoje com o colombiano Juan Sebastian Cabral, em um duelo contra a dupla francesa formada por Fabien Reboul e Sadio Doumbia. A partida começa às 19h30.

Veja também

Europa League Confira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa; United, Arsenal e Juventus são favoritos