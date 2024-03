Na corrida por vagas olímpicas, Recife sedia Challenge Internacional de Vôlei de Praia

A- A+

Os olhos do vôlei de praia mundial estão todos voltados para o Beach Pro Tour Challenge do Recife, torneio internacional da modalidade, que tem suas finais acontecendo neste domingo (24), na Praia do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana. A disputa conta pontos importantes para o ranking olímpico da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), podendo as duplas presentes levarem vantagem na corrida por uma vaga nos Jogos de Paris 2024.

Essa é a primeira vez que a cidade sedia um evento internacional desde a etapa do FIVB World Tour, em 1996. Ao todo, atletas de 30 países estão nas disputas nas areias do Pina.

Depois da disputa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, o Recife também recebe o Challenge Internacional, que teve início na última quinta-feira (21), com a fase de qualifying. Na sexta-feira (22), o torneio teve continuidade com as disputas da fase de grupos.

Já o final de semana promete reservar as principais emoções com as partidas eliminatórias, que seguem até o domingo, dia em que ocorrem as semis e as finais do torneio.

Na Praia do Pina, o Brasil largou com três duplas femininas no torneio principal com a presença de Tainá e Vic, Ágatha e Rebecca e Elize Maia e Thâmela. Já entre os homens, o País conta com as suas quatro melhores duplas no ranking mundial: André e George, Evandro e Arthur Lanci, Pedro Solberg e Guto e Vitor Felipe e Renato.

A corrida olímpica no vôlei de praia vai até o dia 9 de junho, e Duda e Ana Patrícia são as únicas que carimbaram o passaporte para Paris. Seguem abertas as disputas no vôlei de praia brasileiro pela segunda vaga feminina e pelas duas vagas masculinas.

A disputa no Recife promete movimentar a batalha interna por um lugar em Paris 2024. André e George e Evandro e Arthur Lanci estão bem posicionados para conquistarem as vagas, mas um bom resultado de Pedro Solberg e Guto pode esquentar a corrida. Para Tainá e Vic e Ágatha e Rebecca, a oportunidade é de tentar encostar em Carol Solberg e Bárbara Seixas - segunda dupla brasileira mais bem ranqueada -, que não estão presentes no Recife.

Todas as partidas e os chaveamentos do torneio podem ser conferidos no site da FIVB.

Confira a programação:

23/03 (Sábado) – Repescagem, oitavas e quartas de final – 9h às 20h

24/03 (Domingo) – Semifinais – 8h às 12h – Disputas pelo bronze e finais – 14h às 18h



