A- A+

Futebol Internacional Por vaga na final da Champions, aspecto mental será a chave para Inter x Milan; veja onde assistir Além da vantagem no placar, Inter vive momento mais estável, enquanto Milan segue com incertezas

Internazionale e Milan, protagonistas do Derby dalla Madonina, desta terça-feira (16), viveram ao longo desta temporada altos e baixos, oscilações até que naturais para clubes que estão lutando para retomar os protagonismos de anos atrás. A partir das 16h, no San Siro, os eternos rivais de Milão fazem o jogo de volta da semifinal da Champions League. Pelo lado milanista, além de adotar uma postura diferente, será necessário reverter o momento mental. O confronto terá transmissão da TNT Sports/HBO MAX e SBT.

Na partida de ida, a Inter mostrou sua face mais agressiva e copeira, vencendo com autoridade por 2x0. Em momentos de decisão, além dos aspectos técnicos e táticos, a força mental é um fator que define os grandes jogos. Entrar no terreno de jogo convicto e confiante é um passo a mais na busca da vitória.

Como chega a Inter?



É dessa forma que a Inter de Milão do técnico Simone Inzaghi vem encarando os jogos decisivos na atual temporada. Os Nerazzurris surgiram como potenciais adversários para o Napoli na disputa do Campeonato Italiano. Contudo, o time azul e preto mostrou seu lado menos centrado em muitos dos jogos ditos "pequenos" e deixou muitos pontos pelo caminho. Em algum momento da temporada, a Inter parecia caminhar até mesmo para ficar fora do G4 da Serie A.

Contudo, esse mesmo time mostrou o lado mais competitivo e intenso nas grandes partidas. Primeiro time a vencer o Napoli no Campeonato Italiano, finalista da Copa da Itália, campeão da Supercopa italiana goleando o próprio Milan e agora com um pé em Istambul (palco da final da Liga dos Campeões) após amassar os maiores rivais na partida de ida.

Mesmo com a vantagem, a Inter não pode subestimar o adversário e precisa saber "jogar o jogo". "Amanhã temos que estar todos juntos. Sempre estivemos unidos com os nossos torcedores, nos bons e nos maus momentos. Precisamos da cabeça fria e o coração quente. É o que podemos fazer em jogos assim", afirmou Inzaghi.

Em busca do fato novo

Por outro lado, ao Milan é necessário um fato novo, algo que retome a confiança da equipe comandada por Stefano Pioli. Depois do duro revés na última quarta-feira, o time rubro-negro voltou a tropeçar na liga italiana no último fim de semana, perdendo por 2x0 para o Spezia, equipe que briga ponto a ponto contra o rebaixamento.

Para os Rossoneros, o provável retorno de Rafael Leão, atacante português e artilheiro da equipe juntamente com Giroud, com 13 gols, seja o fato novo que a equipe precise para conseguir produzir mais. Por característica, Leão é um jogador intenso, rápido e com faro de gol. Arma perfeita para tentar iniciar a remontada.

Para Stefano Pioli, marcar primeiro no jogo de volta é fundamental. "Temos que ser equilibrados, compactos e jogar como uma equipe que pode vencer seus adversários. Sabemos da importância que o primeiro gol terá, não importa o minuto em que marcarmos", declarou técnico rossonero.

Ainda sobre sair na frente, Sandro Tonali, meio campo do Milan enfatizou que um gol pode mudar a história do confronto. "No futebol, tudo muda quando você marca um gol. Devemos entrar em campo acreditando que podemos mudar as coisas se jogarmos como o Milan".

A última vez que a Internazionale esteve na final da Champions foi em 2010, quando foi campeã sob o comando do português José Mourinho. Já o Milan amarga um pouco mais de tempo sem chegar em finais da Champions. Em 2007 foram campeões sob o comando de Carlo Ancelotti, atual campeão do torneio com o Real Madrid.

Veja também

Futebol Durante derrota para o São Paulo, torcedor do Sport atinge Chico com um copo d'água; veja