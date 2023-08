Na despedida de Juba, Sport busca reencontrar vitória diante do Ituano, na Ilha

A- A+

Com expectativa de casa cheia, o torcedor do Sport vai à Ilha do Retiro, na noite desta sexta-feira (25), por dois motivos: apoiar o clube em busca da vitória e se despedir de Luciano Juba. Em confronto pela 25ª rodada da Série B, o Leão recebe o Ituano, às 21h30. Depois de dois tropeços longe do Recife, a equipe comandada por Enderson Moreira precisa dos três pontos para voltar a abrir distância para quem está fora do G-4. Atualmente na vice-liderança, com 45 pontos, o Rubro-negro tem três de vantagem para o 5º colocado Novorizontino.

O confronto perante os paulistas vai selar a saída de Juba do time pernambucano. Com vínculo com o Leão até 31 de agosto e de pré-contrato assinado com o Bahia, o prata da casa se despede como o principal nome ofensivo da equipe em 2023. Em 52 jogos no ano, o camisa 46 contribuiu com 20 gols e 18 assistências, totalizando 38 participações diretas em gols do Leão na temporada.

Com a iminente saída do jogador revelado na base leonina, o maior questionamento da torcida é de quem assumirá o lado esquerdo ofensivo. Por ora, a tendência é que Peglow fique com a vaga. Inclusive, depois de entrar nos dois jogos longe do Recife, o atacante pode fazer sua estreia na Ilha nesta sexta. Em última parcial divulgada pelo Sport, 15.531 ingressos foram vendidos para o duelo. “Depois de muitos jogos, vou poder finalmente estrear na Ilha. Estou bastante ansioso para ver a torcida cantar, sentir a vibração lá de dentro e espero que seja com uma bela vitória”, enfatizou.

Para o confronto de logo mais, a maior preocupação de Enderson segue sendo o sistema defensivo. De acordo com o departamento médico do clube, os laterais Eduardo e Felipinho seguem como dúvida. Com contratura muscular, ambos perderam os dois últimos jogos. Diante do Tombense, o Leão foi a campo com três zagueiros. Já contra o Guarani, voltou ao tradicional 4-2-3-1. No entanto, escolhido para ocupar a lateral esquerda, Victor Gabriel teve atuação irregular. Perante o Ituano, o lateral-direito venezuelano Roberto Rosales pode ser improvisado no setor.

Ficha técnica

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Roberto Rosales (Victor Gabriel); Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Ituano

Jefferson Paulino; Iury, Marcel, Claudinho e Richard; Aldo, Rafael Carvalheira, Hélio, Yann Rollim e Wesley Moreira; Rafael Cadorini. Técnico: Marcinho.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA) e Marcyano da Silva Vicente (ambos de MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere e SporTV.

