Na despedida de Juba, Sport tem primeiro tempo apático e perde para o Ituano, na Ilha do Retiro

A sexta-feira esteve longe de ser a planejada pelos torcedores do Sport. Depois de dois tropeços fora de casa, os 19.069 rubro-negros que foram à Ilha do Retiro esperavam ver o time reencontrar o caminho das vitórias na Série B do Brasileiro.

Além disso, a partida com o Ituano foi a última de Luciano Juba pelo clube. A partir de setembro, o prata da casa vai defender as cores do Bahia. Com um primeiro tempo apático e sob vaias, o Leão foi derrotado pelos paulistas, por 2x1, pela 25ª rodada, e estacionou nos 45 pontos na tabela de classificação.

Com o revés, a equipe pernambucana ainda pode perder a segunda colocação, caso o Novorizontino vença o CRB na sequência da rodada.

Pelo terceiro jogo seguido, em meio às ausências na lateral esquerda, Enderson Moreira optou por uma nova formação no Sport. Em sua partida de despedida, Luciano Juba voltou às origens e foi acionado na linha defensiva. Com isso, Jorginho e Alan Ruiz se revezaram pelo lado esquerdo de ataque.

Mas, apesar das escolhas do treinador, o primeiro tempo do Leão foi de profunda irritação para os milhares de rubro-negros que compareceram à Ilha do Retiro.

Aliás, foi em cima de Juba que o Ituano construiu seu primeiro gol. Com apenas 30 segundos de jogo, Hélio Borges fintou o camisa 46 e cruzou para a área. Livre de marcação, Matheus Cadorini cabeceou no contrapé de Renan para fazer 1x0. Em meio à desatenção da zaga leonina, o Galo de Itu seguia aproveitando as brechas para incomodar.

Assim, ampliou a vantagem ainda com cinco minutos de bola rolando. Após falha de Ewerthon, os paulistas puxaram contra-ataque com Yann Rolim. O camisa 10 entrou na área, cruzou rasteiro e viu o próprio camisa 2 rubro-negro mandar contra o próprio patrimônio.

Com o apagão dentro de campo, o time da casa passou a ter que lidar com a impaciência e vaia da torcida, e só conseguiu incomodar o sistema defensivo do Ituano em duas ocasiões. Primeiro, aos 22, Juba cobrou falta, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora, enganando alguns torcedores que chegaram a soltar o grito de 'gol'. Já no fim da primeira etapa, após bate-rebate na área, Labandeira finalizou para boa defesa de Jefferson Paulino.

Outra postura

Na etapa complementar, além das entradas de Roberto Rosales e Peglow, nas vagas de Ewerthon e Alan Ruiz, respectivamente, o Sport voltou com outra postura. Correndo atrás do prejuízo, o Leão passou a incomodar a zaga do Ituano com frequência. Em chute de Juba, Paulino teve que trabalhar para evitar o primeiro dos mandantes. Aos 19, contudo, o goleiro pouco pôde fazer. Após corte de Kauan, Ronaldo Henrique acertou chute de rara felicidade, de fora da área, para diminuir o placar.

Com mais de 25 minutos de jogo pela frente, o Sport aumentou o ímpeto na busca pela igualdade. Mas, com pouca criação no último terço do gramado, acabou sendo derrotado pela segunda vez, em casa, nesta Série B.

Ficha do jogo

Sport 1

Renan; Ewerthon (Roberto Rosales), Thyere, Sabino e Luciano Juba; Ronaldo, Fábio Matheus (Felipe) e Jorginho (Michel Lima); Alan Ruiz (Peglow), Labandeira (Edinho) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ituano 2

Jefferson Paulino; Iury, Marcel (Rafael Pereira), Claudinho e Kauan; Aldo, Rafael Carvalheira, Hélio Borges (Emerson Urso), Yann Rolim (Felipe Saraiva) e Wesley Pomba (Vinícius Balieiro); Matheus Cadorini (Quirino). Técnico: Marcinho.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA) e Marcyano da Silva Vicente (ambos de MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Matheus Cadorini, ao 1' e Ewerthon (contra), aos 5' do 1T (ITU); Ronaldo Henrique, aos 19' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Sabino (SPT); Iury, Kauan, Claudinho, Emerson Urso (ITU)

Público: 19.069 torcedores

Renda: R$ 326.935,00

