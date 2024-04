A- A+

SPORT Na disputa por vaga na final, Sport encara o Fluminense pela Copa do Brasil Sub-17, na Arena Jogo acontecerá nesta quarta-feira (17), às 15h, com presença da torcida

Na busca pela vaga na final da Copa do Brasil Sub-17, o Sport encara o Fluminense nesta quarta-feira (17), às 15h. A primeira partida da semifinal será realizada na Arena de Pernambuco. O confronto da volta, marcado para o dia 24 de abril, ainda não tem local definido.

Os Leões da Base se classificaram para a semifinal após golear o Paysandu por 4 a 0 no jogo da volta das quartas de final, disputado no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, e conseguir reverter a desvantagem da derrota por 2 a 1 no jogo de ida.

O jogo será realizada com portões abertos. O torcedor que desejar acompanhar de perto o confronto, poderá adquirir o ingresso, nesta quarta, na bilheteria social da Ilha do Retiro, das 9h às 14h, ou na bilheteria sul da Arena de Pernambuco, das 12h às 16h15. A entrada terá valor único de R$ 10. Além de pagamento em dinheiro, serão aceitos Pix e cartões de crédito e débito.

Ao todo, a equipe Rubro-negra soma três vitórias, um empate e uma derrota na competição, com 14 gols marcados e apenas um gol sofrido.

Temporadas passadas



Esse é o terceiro ano consecutivo que a equipe pernambucana consegue chegar nas semifinais da competição. Em 2023, o Sport foi eliminado pelo Athletico Paranaense. Em 2022, o Palmeiras ficou com a vaga do Leão.

