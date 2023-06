Na Espanha, CBF faz reuniões por Ancelotti e Jorge Jesus fica na espreita; saiba chances de cada

A- A+

Há 187 dias sem um técnico para assumir a seleção brasileira, a CBF enfim tirou do papel a missão de contratar um estrangeiro. O presidente Ednaldo Rodrigues está na Espanha, onde o Brasil fará no sábado um amistoso com Guiné, mas a pauta mais importante é Carlo Ancelotti.



O dirigente brasileiro mantém conversas com Florentino Perez, presidente do Real Madrid, para apresentar a proposta ao clube e ao treinador, cujo contrato vai até o meio de 2024. Um encontro era esperado entre ontem e hoje. Se houver brecha para uma negociação, Ednaldo cogita até aguardar Ancelotti por mais um ano, com a manutenção de um interino.

Entre os que cercam o mandatário da CBF e também no meio dos jogadores que atuam no futebol europeu, incluindo os do Real Madrid, a saída do técnico italiano neste momento é considerada improvável. Ele, inclusive, já descartou algumas vezes de forma pública. Ednaldo, porém, quer esgotar todas as possibilidades por entender se tratar de um nome incontestável. E aproveita a presença na Europa para tal. As tratativas com Ancelotti e o Real são a cargo do presidente e de assessores, não há agentes diretamente envolvidos .

— Ficarei na Espanha até 18 de junho e temos algumas reuniões alinhadas. Não posso dizer publicamente que é com o próprio Ancelotti, mas esperamos voltar ao Brasil com uma mensagem mais clara sobre ele — afirmou Rodrigues.



O que faz Jesus ganhar força

Caso fracassem, as buscas da entidade precisarão de um novo rumo, que no momento não existe. Nesse cenário, o nome de Jorge Jesus ganha força. O técnico deixou o Fenerbahce e chegou a Portugal ontem, onde ficará até o fim de junho no aguardo de uma possível movimentação da CBF.

Membros da entidade admitem que o português pode ser uma boa solução, caso Ancelotti não tope. E estão avisados que Jesus tem duas propostas, ambas da Arábia Saudita, incluindo a seleção. Depois de se colocar à disposição, o treinador afirmou que não foi procurado pela CBF até agora. Embora não seja a preferência de Ednaldo e quem o cerca, o técnico tem vozes favoráveis, como o ex-goleiro Julio Cesar, que faz coro por Jesus.

— Quando disse um sonho era ser uma competição diferente. Já estive em Liga dos Campeões, Liga Europa. Três semanas e a minha vida tem de ficar decidida. Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular. Nunca falaram comigo. Tive várias propostas e sondagens, estou estudando — afirmou Jesus em Lisboa, para onde a seleção brasileira seguirá na próxima semana, para o amistoso com Senegal dia 20.

Outras opções

Diferentemente de Ancelotti, não há conversas agendadas com o técnico português. Ele segue em uma lista de alternativas que tem nomes como Abel Ferreira , Fernando Diniz e Dorival Júnior, que existe mais pela falta de convicção na escolha do que pelo estilo de trabalho dos profissionais. Diniz e Dorival já deixaram em aberto a possibilidade, mas no momento também não há nenhuma negociação.

No caso de Abel Ferreira, um entrave é a multa a ser cobrada pelo Palmeiras. Tanto no clube como no entorno do técnico, o processo de escolha da CBF é visto como confuso. E apesar do bom trabalho nos últimos anos, o estilo do português dentro e fora de campo não encontra tantos simpatizantes. No momento, o futuro do comando dad seleção brasileira é uma incógnita baseada nos resultados dos possíveis candidatos.

